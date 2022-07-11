В Барнауле до конца сентября запретят парковку на улице Западной 10-й

В Барнауле на ул. Западной 10-й десятой временно запретят парковку машин в связи с ремонтными работами, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать с 18 июля по 30 сентября на участке от ул. Эмилии Алексеевой до ул. Титова.

Водителей призвали с пониманием отнестись к изменениям и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в июле в Барнауле перекроют движение транспорта на трёх участках.