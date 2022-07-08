До конца июля, августа и сентября. Движение транспорта перекроют на трёх участках улиц в Барнауле
Ограничения будут связаны с работами на теплосетях и строительством дома на ул. Беляева
8 июля 2022, 17:10, Никита Черников
В июле в Барнауле перекроют движение транспорта на трёх участках, сообщили в мэрии.
Проезд будет ограничен:
• с 25 до 31 июля по ул. Малахова — от здания № 177 до № 177б;
• с 14 июля до 24 августа по ул. Симферопольской — от дома № 2а до дома № 1б по ул. Краснодарской;
• с 22 июля по 30 сентября по ул. Беляева в районе здания № 14.
Уточняется, что проезд по ул. Малахова или ул. Симферопольской перекроют из-за ремонта теплосетей, а по ул. Беляева — в связи со строительством многоэтажного жилого дома.
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