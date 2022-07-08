До конца июля, августа и сентября. Движение транспорта перекроют на трёх участках улиц в Барнауле

В июле в Барнауле перекроют движение транспорта на трёх участках, сообщили в мэрии.

Проезд будет ограничен:

• с 25 до 31 июля по ул. Малахова — от здания № 177 до № 177б;

• с 14 июля до 24 августа по ул. Симферопольской — от дома № 2а до дома № 1б по ул. Краснодарской;

• с 22 июля по 30 сентября по ул. Беляева в районе здания № 14.

Уточняется, что проезд по ул. Малахова или ул. Симферопольской перекроют из-за ремонта теплосетей, а по ул. Беляева — в связи со строительством многоэтажного жилого дома.