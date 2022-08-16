В Барнауле на месяц перекроют часть улицы Малахова

В Барнауле с 21:00 22 августа до утра 22 сентября из-за ремонта теплосетей перекроют движение по всей ширине нечётной стороны улицы Малахова в районе пересечения с малой проезжей частью проспекта Космонавтов, сообщили в мэрии.

Также из-за увеличения сроков поставки материалов для аналогичных работ перекрытие продлили на двух участках:

• до 31 августа — по улице Модельной (от улицы Рощинской до дома № 10 по улице Модельной);

• до 15 сентября — по проезду Курганскому (от улицы Рощинской до улицы Гущина).

Ранее сообщалось, что в Барнауле на пересечении улицы Попова и проспекта Космонавтов изменят направление движения по полосам. Нововведение начнёт действовать с 25 августа в тестовом режиме.