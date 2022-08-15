В Барнауле на оживлённом перекрёстке изменят направление движения по полосам
Нововведение начнёт действовать с 25 августа
15 августа 2022, 17:01, Никита Черников
В Барнауле на пересечении улицы Попова и проспекта Космонавтов при движении от улицы Юрина изменят направление движения по полосам, сообщает мэрия.
Нововведение начнёт действовать с 25 августа в тестовом режиме с целью повышения пропускной способности перекрёстка.
Движение будет организовано следующим образом:
• крайняя лева полоса — только налево;
• средняя полоса — налево, прямо, направо;
• крайняя права — только направо.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.
Ранее сообщалось, что 20 и 21 августа проезд для всех видов транспорта ограничат в Алтайском крае из-за Кубка России по триатлону.
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