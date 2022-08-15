В Барнауле на оживлённом перекрёстке изменят направление движения по полосам

Нововведение начнёт действовать с 25 августа

15 августа 2022, 17:01, Никита Черников

В Барнауле на пересечении улицы Попова и проспекта Космонавтов при движении от улицы Юрина изменят направление движения по полосам, сообщает мэрия.

Нововведение начнёт действовать с 25 августа в тестовом режиме с целью повышения пропускной способности перекрёстка.

Движение будет организовано следующим образом:

  • крайняя лева полоса — только налево;

  • средняя полоса — налево, прямо, направо;

  • крайняя права — только направо.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

Ранее сообщалось, что 20 и 21 августа проезд для всех видов транспорта ограничат в Алтайском крае из-за Кубка России по триатлону.

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