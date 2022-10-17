В Барнауле на полтора часа отключат светофор на оживлённом перекрёстке

Мера связана с проведением планового ремонта электросетей

17 октября 2022, 10:18, Никита Черников

В Барнауле 17 октября на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный Бор временно отключат светофор. Мера будет действовать с 13:30 до 15:00.

Как подчеркнули в мэрии, в это время рабочие проведут плановый ремонт электросетей.

«Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД», — говорится в сообщении.

Ранее эксперт рассказал, почему грядущей зимой Барнаул ждут большие пробки.

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