В Барнауле на полтора часа отключат светофор на оживлённом перекрёстке
Мера связана с проведением планового ремонта электросетей
17 октября 2022, 10:18, Никита Черников
В Барнауле 17 октября на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный Бор временно отключат светофор. Мера будет действовать с 13:30 до 15:00.
Как подчеркнули в мэрии, в это время рабочие проведут плановый ремонт электросетей.
«Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД», — говорится в сообщении.
Ранее эксперт рассказал, почему грядущей зимой Барнаул ждут большие пробки.
Комментарии
Новости партнеров