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В Барнауле с четверга запретят парковаться на четырёх улицах

Делается этого для качественной очистки дорог от снега

09 января 2023, 10:00, Никита Черников

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле с четверга, 12 января, запретят стоянку транспорта на четырёх улицах, сообщили в мэрии.

Ограничения вводят для качественной очистки дорог от снега. Они будут действовать на следующих участках:

  • улица Антона Петрова (от ул. Шукшина до здания № 239 по ул. Антона Петрова) — с 22:00 до 06:00;
  • чётная, нечётная стороны улицы 10-й Западной (от ул. Германа Титова до здания № 60в по ул. Эмилии Алексеевой) — с 21:00 до 06:00;
  • улица Солнцева (от здания № 9 до здания № 7) — с 21:00 до 06:00;
  • улица Северо-Западная (от пр. Ленина до пр. Калинина).

Напомним, что с 15 января в Барнауле закроют проезд по всей ширине улицы 2-й Северо-Западной на участке от Солнцева до Юрина.

Комментарии 17

  • че ж вы за изверги такие!? лиш бы запретить? че-нить доброе для людей - это фига с два! а запретить - хлебом не корми дай позапрещать...
    09 января, Гость   Ответить
  • и ведь знают что парковаться в городе негде!
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, а потом ты же одним из первых орать тут будешь, почему дороги не почищены. Ты пади своё ржавое ведро как раз на каком то из этих участков на ночь паркуешь?
    09 января, Гость   Ответить
  • Ты дурачок? Тебе русским языком говорят - необходимо дороги почистить, припаркованные машины мешают. Ты наверное из той поганой породы людей, которые несмотря на весь обклеенный объявлениями двор, что через два дня приедет спецтехника и будут чистить двор - в том числе и для тебя же, шкура, все равно оставляет машину во дворе. Вот все поймут и уберут машины, но какая-нибудь одна крыса поганая обязательно свой рыдван оставит.
    09 января, Гость   Ответить
  • чистят раз два в месяц, и то зимой, а парковаться нельзя навсегда... или там какие-то оговорки что в зимний период, или в ночное время, а именно сегодня я своё авто выгнал со двора туда где уже почищено, именно потому что было объявление о спецтехнике, но приехавшие на работу офигели что двор пустой и понаставили свои... теперь до самого вечера...
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, ты по русски читать не умеешь? Шары протри. Ограничения вводятся для чистки снега. Какой тебе летом снег? Ограничения временные. Для дебилов даже часы обозначены когда чистить будут
    09 января, Гость   Ответить
  • Летом, или даже весной посмотрим для чего они запрещали парковаться... Для чистки снега или теперь навсегда
    09 января, Гость   Ответить
  • Дороги почищены просто ужасно практически везде, середина пробита, по бокам громадные валы навалены. Как народу выехать и где остановиться - об этом конечно у наших дорожников голова не болит, они красиво отчитались что улицы очищены. А в итоге т.к. припарковаться негде, машины ставят прямо в ряду, проезд на многих улицах сузился до невозможности, ни разъехаться, ни развернуться. Но кого это волнует, у нас же главное видимость работы создать, а не результат получить.
    09 января, Гость   Ответить
  • А может просто руководителя службы сменить вместе с администрацией? Если не умеют работать. В креслах за 100т. сидеть и раздавать ЦУ- дело не хитрое....
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, вы точно не нормальные, чтобы почистить, надо свободный периметр, а из-за оленей которые не могут убрать авто на пару суток в платный даже паркинг, страдают все. Вам дай волю вы в подъезд заедите, а потом орать будите, что кто-то грязи навозил
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, поэтому ты там и не сидишь. Не хитрый ты какой-то
    10 января, Гость   Ответить
  • Геблера Х Песчаная всех устраивает?
    10 января, Гость   Ответить
  • Дороги-то хоть как-то чистят. А про тротуары даже не упоминают. По мосту через Барнаулку только по перилам можно пройти - дорогу почистили и всё на тротуар скидали. От радиозавода в сторону Трансмаша по Калинина по обеим сторонам вместо тротуаров опять козьи тропы, человеколюбиво перекрытые увалами, которые трактор оставил после чистки дорог. Снег вывозится частично и избирательно, только с дорог, а возле тротуаров горы, которые весной превратят пешеходные тропы в реки. И так из года в год. Это всё, что нужно знать об отношении к простым людям, не облеченным властью, небогатым, безлошадным, работающим на заводах, на оборонку в том числе.
    10 января, Гость   Ответить
  • Когда снега не было грейдеры всю ночь асфальт драли, сейчас они где? пер.Некрасова, Папанинцев от Трудового
    10 января, Гость   Ответить
  • Люди, что с вами.. Сколько негатива впустую, хотите изменить сделайте что-то!
    10 января, Гость   Ответить
  • Весь снег уже увезли в начале зимы после первого снегопада!!!Теперь ждём весну...
    10 января, Гость   Ответить
  • хотите изменить сделайте что-то! - начните с себя, покажите что сделать.
    10 января, Гость   Ответить
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