В Барнауле с четверга запретят парковаться на четырёх улицах

Делается этого для качественной очистки дорог от снега

09 января 2023, 10:00, Никита Черников

Фото: unsplash.com

В Барнауле с четверга, 12 января, запретят стоянку транспорта на четырёх улицах, сообщили в мэрии.

Ограничения вводят для качественной очистки дорог от снега. Они будут действовать на следующих участках:

улица Антона Петрова (от ул. Шукшина до здания № 239 по ул. Антона Петрова) — с 22:00 до 06:00;

чётная, нечётная стороны улицы 10-й Западной (от ул. Германа Титова до здания № 60в по ул. Эмилии Алексеевой) — с 21:00 до 06:00;

улица Солнцева (от здания № 9 до здания № 7) — с 21:00 до 06:00;

улица Северо-Западная (от пр. Ленина до пр. Калинина).

Напомним, что с 15 января в Барнауле закроют проезд по всей ширине улицы 2-й Северо-Западной на участке от Солнцева до Юрина.