В Барнауле с четверга запретят парковаться на четырёх улицах
Делается этого для качественной очистки дорог от снега
09 января 2023, 10:00, Никита Черников
Фото: unsplash.com
В Барнауле с четверга, 12 января, запретят стоянку транспорта на четырёх улицах, сообщили в мэрии.
Ограничения вводят для качественной очистки дорог от снега. Они будут действовать на следующих участках:
- улица Антона Петрова (от ул. Шукшина до здания № 239 по ул. Антона Петрова) — с 22:00 до 06:00;
- чётная, нечётная стороны улицы 10-й Западной (от ул. Германа Титова до здания № 60в по ул. Эмилии Алексеевой) — с 21:00 до 06:00;
- улица Солнцева (от здания № 9 до здания № 7) — с 21:00 до 06:00;
- улица Северо-Западная (от пр. Ленина до пр. Калинина).
Напомним, что с 15 января в Барнауле закроют проезд по всей ширине улицы 2-й Северо-Западной на участке от Солнцева до Юрина.
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