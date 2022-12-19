В Барнауле пожаловались на поворот со 2-й Строительной улицы, из-за которого «уже третью неделю» движение «стоит колом»

Житель Барнаула на видео пожаловался по поводу поворота со 2-й Строительной улицы, из-за которого на магистралях в сторону Индустриального района образуются пробки. Ролик опубликовали в сообществе Barnaul 22.

«Объясните мне, пожалуйста, что за гениальный человек разрешил поворот налево со 2-й Строительной? Третью неделю Павловский тракт, проспект Строителей из центра в сторону Индустриального района стоит колом, потому что со 2-й Строительной выезжает народ, друг за другом упирается в пробку и перекрывает просто-напросто три полосы. Кто у нас занимается в городе данными вопросами?» — посетовал горожанин.

В комментариях мэрия сообщила, что на этой неделе состоится совещание совместно с Госавтоинспекцией, на котором рассмотрят вопрос организации движения на указанном участке.

Ранее amic.ru рассказал, сколько водителей оштрафовали за проезд по «выделенкам» в Барнауле.