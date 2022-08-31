В Барнауле водители устроили стихийную парковку на свежезасеянном газоне

Водители организовали стихийную парковку на улице Георгия Исакова в Барнауле. Как сообщает Barnaul 22, возле дома № 187 автомобилисты ставят свои машины прямо на свежезасеянном газоне.

«Что в голове у таких людей!?» — задался вопросом автор публикации.

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Авто Барнаульские дорожники обложили асфальтом припаркованный у дома автомобиль

Напомним, что на прошлой неделе барнаульские дорожники положили асфальт вокруг припаркованного автомобиля во дворе дома № 45 по улице Балтийской.

Горожанин обратился в ГИБДД, однако там не увидели достаточных обстоятельств для эвакуации транспортного средства. По его словам, машина стоит на этом парковочном месте ещё с января.