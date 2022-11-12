В ГИБДД Алтайского края призвали к осторожности на дорогах из-за метели

ГИБДД Алтайского края призывает водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах из-за непогоды.

Напомним, с 12 по 14 ноября в регионе прогнозируются мокрый снег, дождь, местами метели, гололёдные явления, а также снежные заносы в предгорьях. Скорость ветра в эти дни будет достигать 22-24 м/с.

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Погода Жителей Алтайского края предупредили о мокром снеге, дожде и сильном ветре с 12 по 14 ноября

В Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между машинами, а также делать маневрирования лишь убедившись в отсутствии встречного транспорта. Все эти рекомендации призывают соблюдать, руководствуясь не только ПДД, но и погодными и дорожными условиями.

Пешеходам также следует максимально бдительно передвигаться по улицам в условии непогоды. При отсутствии тротуаров следует двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу транспорту, а также использовать световозвращающие элементы на одежде.