В ГИБДД призвали жителей Алтайского края к осторожности на дорогах из-за непогоды

Госавтоинспекция Алтайского края призвала водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

На день 31 октября синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде мокрого снега, гололедицу и местами порывистый ветер до 15 м/с. Ночью похолодает до -4 градусов, а местами — до -9.

«Госавтоинспекция Алтайского края обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать о безопасной дистанции между автомобилями и совершать маневрирование только после того как убедитесь в отсутствии встречного транспорта», — говорится в сообщении.

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Водителям рекомендуют выбирать скорость не только на основании дорожных знаков, но и, прежде всего, руководствоваться погодными и дорожными условиями, а также состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было своевременно остановиться.

Пешеходам также советуют быть максимально бдительными в непогоду: при отсутствии тротуаров двигаться по освещённым участкам дорог и только навстречу транспорту, а также носить одежду со светоотражающими элементами.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в Барнауле случилось более 500 ДТП.