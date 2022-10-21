23 человека погибли. С начала 2022 года в Барнауле произошло более 500 ДТП

В Барнауле за девять месяцев 2022 года зарегистрировали 527 ДТП, в которых 23 человека погибли и 645 пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что одним из основных видов происшествий на дорогах является наезд на пешехода. С начала года насчитали 241 такую аварию, в них погибли 14 человек и 243 получили травмы.

Из этого числа 134 ДТП случились на пешеходных переходах — пять погибших и 141 раненый.

В полиции пояснили, что подобные инциденты происходят не только по вине водителей, но и самих пешеходов: люди неожиданно выходят на проезжую часть перед близко идущим транспортом, а также перебегают дорогу в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора.

«С наступлением осенне-зимнего периода сокращается продолжительность светового дня, в тёмное время суток значительно ухудшается видимость, ситуация осложняется нестабильными погодными условиями, важным критерием дорожной безопасности является взаимная вежливость участников дорожного движения и внимание друг к другу. Каждый водитель, каждый пешеход должен быть ответственным, бдительным, аккуратным на дорогах и прилегающей к ним территории», — добавили в министерстве.

Напомним, вечером 20 октября женщина сбила 17-летнюю девушку-пешехода на Павловском тракте. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась в машине скорой помощи.