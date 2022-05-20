В Горном Алтае строят Телецкий тракт до любимого туристами Золотого озера

154 километра дороги уже отремонтировали к этому туристическому сезону, а к 2024 году её собираются превратить в современный автобан, пишет РИА Новости.

По словам главы Республики Алтай Олега Хорохордина, трасса будет такой, как те 35 километров Чуйского тракта, что перестроили в прошлые годы. Напомним, что на отремонтированных участках Р256 в республике заменили дорожное полотно, поставили стационарное освещение, поменяли дорожное ограждение и знаки.

Новости

Туризм Брат Байкала: какие тайны скрывает Телецкое озеро и зачем туда ехать?

Такое же преображение ждёт и эти 154 километра, которые, по словам Хорохордина, после всех работ переименуют в Телецкий тракт.

Ранее сообщалось, что в регионе старую гравийную дорогу между Шебалинским и Усть-Канским районами сделают асфальтированной, что поможет разгрузить Чуйский тракт и сократить путь до популярной у туристов Усть-Коксы на один час.