«Я в неистовстве». Жительница Барнаула раскритиковала решение изменить схему движения на пересечении проспектов Строителей и Социалистического

Жительница Барнаула Елена Маслова опубликовала во «ВКонтакте» пост, в котором раскритиковала решение изменить схему движения на пересечении проспектов Строителей и Социалистического.

Накануне власти города объявили, что планируют с 1 декабря запретить левый поворот с проспекта Строителей к площади Победы и вокзальным площадям, а также перенести левый поворот на улицу Профинтерна.

Фото: amic.ru

«Я в неистовстве. <...> Я отлично знаю этот перекрёсток! Потому что только через вокзальную площадь можно проехать к дому моих родителей, в котором я тоже прожила 18 лет. То есть заезжала я туда всеми возможными способами много лет. Так вот это рехнуться можно от такого решения!» — написала Елена Маслова.

Горожанка вспомнила, что много лет назад, «до эпохи пробок», поворот в этом месте уже был запрещён и все разворачивались через трамвайные пути у Профинтерна — «и уже тогда это был полный треш».

По мнению Елены, установленный там светофор «вообще ничего не спасёт и не решит».

«Во-первых, там остановка у КДМ, после светофора. Во-вторых, машины выезжают с Профинтерна, пополняя поток. В-третьих, в час пик там всегда пробка и не воткнёшься. И это не говоря о том, что по нечётной стороне Строителей останется фактически одна полоса напрямую — потому что правый ряд там вечно занят припаркованными машинами, а левый теперь будет стоять для разворота. И там тоже автобусы выезжают с остановки!» — аргументировала она.

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Более того, женщина считает, что с проблемами столкнутся не только автомобилисты — трудности ждут и водителей рейсовых автобусов, которые едут с Павловского тракта.

При этом усугубит ситуацию и то, что решение об изменении схемы движения приняли в преддверии зимы, когда «снег тоже откусит часть дороги», а ситуация на дорогах и без этого осложнена ремонтом моста у Нового рынка.

«Те, кто принимал это решение, вообще там ездят? Я так понимаю, логика этого решения была в том, что с Красноармейского было трудно выехать и перестроиться в левый ряд, и потоки с него и со Строителей пересекались. Но предлагаемое решение — это вообще не решение!» — резюмировала Елена.