Ямы на дороге в Барнауле заделали матрасами

В дорожные ямы во дворе дома № 2 по улице Шукшина в Барнауле местные жители утрамбовали старые матрасы, чтобы облегчить проезд. Об этом сообщил Telegram-канал «В курсе 22».

На опубликованной фотографии видно, как несколько матрасов лежат в выбоине посреди луж. При этом рядом ям тоже предостаточно, но на них подстилок, видимо, у жильцов уже не нашлось.

Ранее в мэрии Барнаула рассказали, что работники дорожных служб начали ремонтировать городские дороги горячим асфальтом.