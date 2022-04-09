В Барнауле начали ремонтировать дороги горячим асфальтом

Бригады МБУ «Автодорстрой» 9 апреля начали подготовку дорог к текущему ремонту. Об этом сообщает официальный сайт Барнаула.

В данный момент работы начались на четырёх участках: на улице Мамонтова в посёлке Власиха, между А. Петрова и Новгородской по чётной стороне, на проспекте Строителей от Павловского тракта до Челюскинцев и на на улице Гоголя от Красноармейского до Челюскинцев.

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Также в графике первоочередных — Павловский тракт, улицы Энтузиастов, Взлётная, Кутузова, Загородная.

Всего в этом году планируют отремонтировать более 65 тыс. кв. метров дорог. На эти работы из бюджета города выделено 67 млн рублей. В планах также ремонт более 17 тыс. квадратных метров тротуаров и ремонт 185 колодцев.

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Дорожники планируют восстановить струйно-инъекционным методом более 5 тысяч кв. метров дорог, а также провести работы по заливке битумом температурных трещин и швов примыкания, устроить подходы к пешеходным переходам и «лежачих полицейских».

Ранее сообщалось, что в Барнауле определились подрядчики, которые этим летом будут заниматься ремонтом дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».