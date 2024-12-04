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Автобус № 134 от Новоалтайска до Барнаула возобновил работу

Интервал движения пока составляет 40-50 минут

04 декабря 2024, 16:35, ИА Амител

Автобус № 134 / Фото: t.me/mintrans22
Автобус № 134 / Фото: t.me/mintrans22

Автобусный маршрут № 134 Новоалтайск – Барнаул возобновил работу, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

В настоящее время проводится повторный открытый конкурс для выбора постоянного перевозчика. Пока его выбирают, перевозки временно осуществляет компания "СитиБас". 

С 2 декабря она начала работу на маршруте, выпустив на линию два автобуса с интервалом между рейсами 40-50 минут.

После оформления документов планируют вывести еще два автобуса. За счет этого интервалы сократятся до 30-40 минут.

Барнаул Новоалтайск автобусы

Комментарии 3

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Гость

16:46:25 04-12-2024

А почему такой большой интервал и в дальнейшем?! Один автобус в полчаса?! там минимум должен каждый 15 минут кататься. С Укладочного людей очень много в Барнаул на работу и обратно. Да еще с Новоалтайска этим маршрутом люди ездят. На электричках не наездишься.

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Гость

17:19:29 04-12-2024

Гость (16:46:25 04-12-2024) А почему такой большой интервал и в дальнейшем?! Один автобу... Ну "заберите" себе маршрут. Докупите автобусов. И возите хоть каждые 5 минут. В чем проблема?

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Гость

07:44:04 05-12-2024

Гость (17:19:29 04-12-2024) Ну "заберите" себе маршрут. Докупите автобусов. И возите хот... Водитель своей машины? А что же тогда не советуете тоже самое барнаульцам в статьях, где возмущаются безобразной работой общественного транспорта (и справедливо возмущаются), недостаточным количеством автобусов на маршруте, закрытием некоторых маршрутов. Или такое можно жителям Новоалтайска и пригородов советовать? Так не ездите тогда на алтайских автобусах на Жилплощадку и ВРЗ. И так из-за вас нормально в алтайские маршрутки войти нельзя вечером.

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