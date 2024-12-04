Автобус № 134 от Новоалтайска до Барнаула возобновил работу

Интервал движения пока составляет 40-50 минут

04 декабря 2024, 16:35, ИА Амител

Автобус № 134 / Фото: t.me/mintrans22

Автобусный маршрут № 134 Новоалтайск – Барнаул возобновил работу, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

В настоящее время проводится повторный открытый конкурс для выбора постоянного перевозчика. Пока его выбирают, перевозки временно осуществляет компания "СитиБас".

С 2 декабря она начала работу на маршруте, выпустив на линию два автобуса с интервалом между рейсами 40-50 минут.

После оформления документов планируют вывести еще два автобуса. За счет этого интервалы сократятся до 30-40 минут.