Автобус № 134 от Новоалтайска до Барнаула возобновил работу
Интервал движения пока составляет 40-50 минут
04 декабря 2024, 16:35, ИА Амител
Автобус № 134 / Фото: t.me/mintrans22
Автобусный маршрут № 134 Новоалтайск – Барнаул возобновил работу, сообщили в Минтрансе Алтайского края.
В настоящее время проводится повторный открытый конкурс для выбора постоянного перевозчика. Пока его выбирают, перевозки временно осуществляет компания "СитиБас".
С 2 декабря она начала работу на маршруте, выпустив на линию два автобуса с интервалом между рейсами 40-50 минут.
После оформления документов планируют вывести еще два автобуса. За счет этого интервалы сократятся до 30-40 минут.
16:46:25 04-12-2024
А почему такой большой интервал и в дальнейшем?! Один автобус в полчаса?! там минимум должен каждый 15 минут кататься. С Укладочного людей очень много в Барнаул на работу и обратно. Да еще с Новоалтайска этим маршрутом люди ездят. На электричках не наездишься.
17:19:29 04-12-2024
Гость (16:46:25 04-12-2024) А почему такой большой интервал и в дальнейшем?! Один автобу... Ну "заберите" себе маршрут. Докупите автобусов. И возите хоть каждые 5 минут. В чем проблема?
07:44:04 05-12-2024
Гость (17:19:29 04-12-2024) Ну "заберите" себе маршрут. Докупите автобусов. И возите хот... Водитель своей машины? А что же тогда не советуете тоже самое барнаульцам в статьях, где возмущаются безобразной работой общественного транспорта (и справедливо возмущаются), недостаточным количеством автобусов на маршруте, закрытием некоторых маршрутов. Или такое можно жителям Новоалтайска и пригородов советовать? Так не ездите тогда на алтайских автобусах на Жилплощадку и ВРЗ. И так из-за вас нормально в алтайские маршрутки войти нельзя вечером.