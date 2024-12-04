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"Не просто переполнены". Бийчане пожаловались на невозможность попасть в автобусы

Жалоба горожанки пока остается без ответа мэрии

04 декабря 2024, 10:50, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru
Автобус / Фото: amic.ru

Бийчане пожаловались на невозможность уехать на автобусе в час пик. Как сообщает "Деловой Бийск", местная жительница написала обращение к главе города Виктору Щигреву по этому поводу, но ответа так и не услышала.

По ее словам, в автобус № 35 вечером невозможно попасть – с 16:30 до 17:30 транспортные средства по этому маршруту с конечной остановки "Центр" выходят через большие промежутки времени.

"Автобусы не просто переполнены, а так, что невозможно! Это ужасно в наше время ездить в таких условиях! На сайте bus22 обращение оставить нельзя", – написала женщина.

Бийчане, уезжающие с другого конечного пункта автобуса – квартала АБ, поддержали жалобу. По их словам, общественный транспорт приходится ждать по меньшей мере 20 минут.

Бийск

Комментарии 13

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Мусик

10:53:47 04-12-2024

открываешь дверь.
садишься.
заводишь.
едешь.
ничего сложного.

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Гость

11:17:56 04-12-2024

в наш 35 утром тоже хрен попадешь, особенно в первый

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Гость

11:59:43 04-12-2024

Нет автомобиля? Страдай! Вот такой сигнал получает житель города. В итоге многие вынуждены пользоваться личным автотранспортом ЕЖЕДНЕВНО. Потому что хорошей и качественной альтернативы нет. Отсюда загазаованость, пробки и проч. Это не проблема Бийска, это проблема всех городов РФ

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Элен без ребят

12:47:29 04-12-2024

Гость (11:59:43 04-12-2024) Нет автомобиля? Страдай! Вот такой сигнал получает житель го... вообще ни разу не всех. много городов, где с транспортом все ок. и эти города в России.

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Гость

21:47:30 04-12-2024

Элен без ребят (12:47:29 04-12-2024) вообще ни разу не всех. много городов, где с транспортом все... нет. всех городов, был в 46, везде такое

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Гость

12:02:49 04-12-2024

Эх молодежь, не довелось вам в совдеповских автобусах, как впрочем и остальных видах тогдашнего общественного транспорта поездить, вот где веселуха то была!!!

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Гость

13:06:08 04-12-2024

Своей неспособностью организовать нормальную работу общественно транспорта власть сама себя дискредитирует эффективнее любого иноагента. Наши "управленцы" это вообще понимают?

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Гость

13:13:59 04-12-2024

сделайте нормальные велосипедные дорожки и сделайте предприятием налоговую льготу если 90% его работников ездят на работу на велосипеде. Все! Больше действий не требуется

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Гость

13:21:40 04-12-2024

Гость (13:13:59 04-12-2024) сделайте нормальные велосипедные дорожки и сделайте предприя... А зимой, в снег и мороз, по гололеду, тоже на велике?)

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Гость

13:33:45 04-12-2024

Гость (13:21:40 04-12-2024) А зимой, в снег и мороз, по гололеду, тоже на велике?)... цепи научитесь с шипами ша колеса велика одевать и все дела

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Гость

13:32:58 04-12-2024

Гость (13:13:59 04-12-2024) сделайте нормальные велосипедные дорожки и сделайте предприя... а как льготу эту подтверждать? "мамой клянусь, это работники приехали, а не просто велосипеды купили"?
а потом ещё и начнется, так все начинаем ездить на велосипедах, кого увижу пешком или на машине - депремирование. Ну то же бред!

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Гость

14:22:20 04-12-2024

Гость (13:32:58 04-12-2024) а как льготу эту подтверждать? "мамой клянусь, это работники... Это не бред, это секта велосипедистов. Сейчас секта самокатчиков подтянется, они обычно в паре работают.

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Гость

12:22:28 05-12-2024

Гость (13:13:59 04-12-2024) сделайте нормальные велосипедные дорожки и сделайте предприя... А где их делать за городом?начали сносить старые дома, К9, ну народ думал расширят Ленинградскую, выпрямят будет красивая широкая улица, а фиг вам, она еще уже стала, и застройку уплотнили, о комфорте никто и не думал, только рубли в каждом глазу, тоже и с ул. Трофимова, тоже можно было сделать широкую и просторную и прямую улицу, но наша администрация очень деньги любит, и каждый см стремится продать, а на людей наплевать, пробки наше всё.

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