"Не просто переполнены". Бийчане пожаловались на невозможность попасть в автобусы

Жалоба горожанки пока остается без ответа мэрии

04 декабря 2024, 10:50, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

Бийчане пожаловались на невозможность уехать на автобусе в час пик. Как сообщает "Деловой Бийск", местная жительница написала обращение к главе города Виктору Щигреву по этому поводу, но ответа так и не услышала.

По ее словам, в автобус № 35 вечером невозможно попасть – с 16:30 до 17:30 транспортные средства по этому маршруту с конечной остановки "Центр" выходят через большие промежутки времени.

"Автобусы не просто переполнены, а так, что невозможно! Это ужасно в наше время ездить в таких условиях! На сайте bus22 обращение оставить нельзя", – написала женщина.

Бийчане, уезжающие с другого конечного пункта автобуса – квартала АБ, поддержали жалобу. По их словам, общественный транспорт приходится ждать по меньшей мере 20 минут.