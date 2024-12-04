"Не просто переполнены". Бийчане пожаловались на невозможность попасть в автобусы
Жалоба горожанки пока остается без ответа мэрии
04 декабря 2024, 10:50, ИА Амител
Бийчане пожаловались на невозможность уехать на автобусе в час пик. Как сообщает "Деловой Бийск", местная жительница написала обращение к главе города Виктору Щигреву по этому поводу, но ответа так и не услышала.
По ее словам, в автобус № 35 вечером невозможно попасть – с 16:30 до 17:30 транспортные средства по этому маршруту с конечной остановки "Центр" выходят через большие промежутки времени.
"Автобусы не просто переполнены, а так, что невозможно! Это ужасно в наше время ездить в таких условиях! На сайте bus22 обращение оставить нельзя", – написала женщина.
Бийчане, уезжающие с другого конечного пункта автобуса – квартала АБ, поддержали жалобу. По их словам, общественный транспорт приходится ждать по меньшей мере 20 минут.
10:53:47 04-12-2024
открываешь дверь.
садишься.
заводишь.
едешь.
ничего сложного.
11:17:56 04-12-2024
в наш 35 утром тоже хрен попадешь, особенно в первый
11:59:43 04-12-2024
Нет автомобиля? Страдай! Вот такой сигнал получает житель города. В итоге многие вынуждены пользоваться личным автотранспортом ЕЖЕДНЕВНО. Потому что хорошей и качественной альтернативы нет. Отсюда загазаованость, пробки и проч. Это не проблема Бийска, это проблема всех городов РФ
12:47:29 04-12-2024
Гость (11:59:43 04-12-2024) Нет автомобиля? Страдай! Вот такой сигнал получает житель го... вообще ни разу не всех. много городов, где с транспортом все ок. и эти города в России.
21:47:30 04-12-2024
Элен без ребят (12:47:29 04-12-2024) вообще ни разу не всех. много городов, где с транспортом все... нет. всех городов, был в 46, везде такое
12:02:49 04-12-2024
Эх молодежь, не довелось вам в совдеповских автобусах, как впрочем и остальных видах тогдашнего общественного транспорта поездить, вот где веселуха то была!!!
13:06:08 04-12-2024
Своей неспособностью организовать нормальную работу общественно транспорта власть сама себя дискредитирует эффективнее любого иноагента. Наши "управленцы" это вообще понимают?
13:13:59 04-12-2024
сделайте нормальные велосипедные дорожки и сделайте предприятием налоговую льготу если 90% его работников ездят на работу на велосипеде. Все! Больше действий не требуется
13:21:40 04-12-2024
Гость (13:13:59 04-12-2024) сделайте нормальные велосипедные дорожки и сделайте предприя... А зимой, в снег и мороз, по гололеду, тоже на велике?)
13:33:45 04-12-2024
Гость (13:21:40 04-12-2024) А зимой, в снег и мороз, по гололеду, тоже на велике?)... цепи научитесь с шипами ша колеса велика одевать и все дела
13:32:58 04-12-2024
Гость (13:13:59 04-12-2024) сделайте нормальные велосипедные дорожки и сделайте предприя... а как льготу эту подтверждать? "мамой клянусь, это работники приехали, а не просто велосипеды купили"?
а потом ещё и начнется, так все начинаем ездить на велосипедах, кого увижу пешком или на машине - депремирование. Ну то же бред!
14:22:20 04-12-2024
Гость (13:32:58 04-12-2024) а как льготу эту подтверждать? "мамой клянусь, это работники... Это не бред, это секта велосипедистов. Сейчас секта самокатчиков подтянется, они обычно в паре работают.
12:22:28 05-12-2024
Гость (13:13:59 04-12-2024) сделайте нормальные велосипедные дорожки и сделайте предприя... А где их делать за городом?начали сносить старые дома, К9, ну народ думал расширят Ленинградскую, выпрямят будет красивая широкая улица, а фиг вам, она еще уже стала, и застройку уплотнили, о комфорте никто и не думал, только рубли в каждом глазу, тоже и с ул. Трофимова, тоже можно было сделать широкую и просторную и прямую улицу, но наша администрация очень деньги любит, и каждый см стремится продать, а на людей наплевать, пробки наше всё.