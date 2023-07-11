Автобус и грузовой поезд столкнулись в Алтайском крае – есть погибший
Пассажиров в салоне не было
11 июля 2023, 08:49, ИА Амител
Фото: t.me/utsibfo
Автобус и грузовой поезд столкнулись в Алтайском крае, сообщили в телеграм-канале транспортной полиции Сибири.
Авария случилась утром 11 июля на перегоне Панкрушиха – Урываево.
В результате серьезно пострадал водитель автобуса. Он умер по пути в больницу в машине скорой помощи. Пассажиров в салоне в момент ДТП не было.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняют полицейские. На месте работает следственно-оперативная группа.
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