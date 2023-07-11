НОВОСТИПроисшествия

Автобус и грузовой поезд столкнулись в Алтайском крае – есть погибший

Пассажиров в салоне не было

11 июля 2023, 08:49, ИА Амител

Фото: t.me/utsibfo
Фото: t.me/utsibfo

Автобус и грузовой поезд столкнулись в Алтайском крае, сообщили в телеграм-канале транспортной полиции Сибири. 

Авария случилась утром 11 июля на перегоне Панкрушиха – Урываево.

В результате серьезно пострадал водитель автобуса. Он умер по пути в больницу в машине скорой помощи. Пассажиров в салоне в момент ДТП не было.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют полицейские. На месте работает следственно-оперативная группа.

ДТП

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров