Автобус из Алтайского края насмерть сбил человека в Новосибирской области
Мужчина шел по проезжей части
26 ноября 2023, 13:01, ИА Амител
Фото: ГИБДД по Новосибирской области
Автобус из Алтайского края насмерть сбил мужчину в Новосибирской области. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
Водитель автобуса ехал со стороны рабочего поселка Ордынское в сторону Новосибирска. Автомобиль наехал на 34-летнего мужчину, который шел по проезжей части.
От полученных травм пострадавший скончался на месте. Отмечается, что светоотражающих элементов на одежде погибшего не было.
В автобусе в момент аварии были пассажиры. Никто из них не пострадал.
13:10:31 26-11-2023
Еще одним бедолагой стало меньше.