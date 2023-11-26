Автобус из Алтайского края насмерть сбил человека в Новосибирской области

Мужчина шел по проезжей части

26 ноября 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: ГИБДД по Новосибирской области

Автобус из Алтайского края насмерть сбил мужчину в Новосибирской области. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Водитель автобуса ехал со стороны рабочего поселка Ордынское в сторону Новосибирска. Автомобиль наехал на 34-летнего мужчину, который шел по проезжей части.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Отмечается, что светоотражающих элементов на одежде погибшего не было.

В автобусе в момент аварии были пассажиры. Никто из них не пострадал.