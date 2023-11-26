НОВОСТИПроисшествия

Два человека погибли в массовой аварии на бийской трассе

Водитель ГАЗа выехал на встречную полосу и врезался в грузовик

26 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: ГИБДД

Подробности массовой аварии на бийской трассе раскрыли в региональной ГИБДД. Два человека погибли.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ГАЗ Next" выехал на встречку и врезался в грузовик, а после ударил автомобиль Skoda. От удара грузовик перевернулся и загорелся.

В результате аварии водитель ГАЗа скончался на месте до приезда скорой, люди, которые находились в Skoda, не пострадали. Водитель грузового автомобиля сгорел.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. 

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

13:11:24 26-11-2023

виновата по любому фура, они просто бесят своим стилем вождения, профессионалов не осталось от слова совсем.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:51 26-11-2023

Ты уже виноват, что родился на этот свет без мозгов. Особенно когда чёрным по-белому написано, уснул, выехал на встречку. Но всё-равно не дошло.

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров