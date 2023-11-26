Два человека погибли в массовой аварии на бийской трассе

Водитель ГАЗа выехал на встречную полосу и врезался в грузовик

26 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: ГИБДД

Подробности массовой аварии на бийской трассе раскрыли в региональной ГИБДД. Два человека погибли.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ГАЗ Next" выехал на встречку и врезался в грузовик, а после ударил автомобиль Skoda. От удара грузовик перевернулся и загорелся.

В результате аварии водитель ГАЗа скончался на месте до приезда скорой, люди, которые находились в Skoda, не пострадали. Водитель грузового автомобиля сгорел.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.