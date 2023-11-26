Два человека погибли в массовой аварии на бийской трассе
Водитель ГАЗа выехал на встречную полосу и врезался в грузовик
26 ноября 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: ГИБДД
Подробности массовой аварии на бийской трассе раскрыли в региональной ГИБДД. Два человека погибли.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ГАЗ Next" выехал на встречку и врезался в грузовик, а после ударил автомобиль Skoda. От удара грузовик перевернулся и загорелся.
В результате аварии водитель ГАЗа скончался на месте до приезда скорой, люди, которые находились в Skoda, не пострадали. Водитель грузового автомобиля сгорел.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
13:11:24 26-11-2023
виновата по любому фура, они просто бесят своим стилем вождения, профессионалов не осталось от слова совсем.
14:18:51 26-11-2023
Ты уже виноват, что родился на этот свет без мозгов. Особенно когда чёрным по-белому написано, уснул, выехал на встречку. Но всё-равно не дошло.