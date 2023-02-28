Автобус наехал на мужчину на пешеходном переходе в Барнауле

Пострадавший с травмами доставлен в больницу

28 февраля 2023, 18:42, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Автобус наехал на пешехода неподалёку от пересечения улиц Попова и Энтузиастов в Барнауле. Как рассказали в Госавтоинспекции Барнаула, 32-летний мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пострадавший получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Напомним, что днём 28 февраля на пересечении улиц Попова и Взлётной произошло ДТП. В результате столкновения транспортных средств на борт завалился грузовик.