Автобус наехал на мужчину на пешеходном переходе в Барнауле
Пострадавший с травмами доставлен в больницу
28 февраля 2023, 18:42, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Автобус наехал на пешехода неподалёку от пересечения улиц Попова и Энтузиастов в Барнауле. Как рассказали в Госавтоинспекции Барнаула, 32-летний мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пострадавший получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
Напомним, что днём 28 февраля на пересечении улиц Попова и Взлётной произошло ДТП. В результате столкновения транспортных средств на борт завалился грузовик.
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