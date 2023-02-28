Грузовик перевернулся в результате ДТП на улице Попова в Барнауле

Рядом с опрокинутым транспортным средством находятся ещё две иномарки — у одной из них повреждён бампер

28 февраля 2023, 17:07, ИА Амител

На пересечении улиц Попова и Взлётная произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Как рассказали amic.ru очевидцы происшествия, в результате столкновения на борт завалился грузовик.

Подробности аварии пока неизвестны. Рядом с опрокинутым транспортным средством находятся ещё две иномарки – у одной из них повреждён бампер. Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия выясняется.

Напомним, что утром 28 февраля ДТП с участием по меньшей мере двух иномарок произошло на перекрёстке улиц Васильева и Трофимова в Бийске. После удара один из них "залетел" на столб и повис одним бортом.