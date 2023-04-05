Автобус с 30 пассажирами загорелся на ходу в Новосибирской области
Оба огнетушителя сработали, но потушить разгоравшийся пожар в моторном отсеке не удалось
05 апреля 2023, 13:30, ИА Амител
4 апреля в 16:25 на трассе в Новосибирской области загорелся автобус, внутри которого были 30 пассажиров. Об этом сообщает НГС со ссылкой на региональный Минтранс.
Инцидент произошёл в районе Сузуна. Автобус вёз людей по маршруту № 108 Сузун – Фёдоровский. На ходу в моторном отсеке возникло возгорание. Водитель остановил автобус, открыл двери, пассажиры эвакуировались.
"Водитель приступил к тушению, оба огнетушителя сработали, но возгорание ликвидировать не удалось. На место оперативно прибыли пожарные. В салоне находились 30 человек. Пострадавших нет", – подчеркнули в ведомстве.
В 17:05 пассажиры на резервном автобусе, предоставленном ПАТП, продолжили движение по маршруту.
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