Автобус с 30 пассажирами загорелся на ходу в Новосибирской области

Оба огнетушителя сработали, но потушить разгоравшийся пожар в моторном отсеке не удалось

05 апреля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: "АСТ-54" / Vk.com

4 апреля в 16:25 на трассе в Новосибирской области загорелся автобус, внутри которого были 30 пассажиров. Об этом сообщает НГС со ссылкой на региональный Минтранс.

Инцидент произошёл в районе Сузуна. Автобус вёз людей по маршруту № 108 Сузун – Фёдоровский. На ходу в моторном отсеке возникло возгорание. Водитель остановил автобус, открыл двери, пассажиры эвакуировались.

"Водитель приступил к тушению, оба огнетушителя сработали, но возгорание ликвидировать не удалось. На место оперативно прибыли пожарные. В салоне находились 30 человек. Пострадавших нет", – подчеркнули в ведомстве.

В 17:05 пассажиры на резервном автобусе, предоставленном ПАТП, продолжили движение по маршруту.