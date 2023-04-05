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Семью из Нижнего Тагила арестовали по подозрению в шпионаже

На полученные деньги они отдохнули в Сочи и купили проектор

05 апреля 2023, 09:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Нижнем Тагиле семейную пару арестовали по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Mash.

Предполагается, что по заказу спецслужб Украины они собирали данные на одном из предприятий ОПК и передавали их за деньги.

На нелегальный заработок супруги съездили отдохнуть в Сочи и купили себе проектор. Их поместили под стражу.

Ранее сообщалось, что жителя Хабаровска осудили в Алтайском крае за дачу взятки сотруднику полиции, который согласился предоставлять информацию из государственных баз данных по 300 рублей за одного человека.

Комментарии 2

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Гость

10:24:08 05-04-2023

За шпионаж много дают.Это тебе не мелочь по кармана тырить.Или вам не 50 миллионов из госбюджета лямзить.

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Гость

13:35:18 05-04-2023

по заказу спецслужб Украины --- может просто бандеровцев на бабки разводили

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