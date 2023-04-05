Семью из Нижнего Тагила арестовали по подозрению в шпионаже
На полученные деньги они отдохнули в Сочи и купили проектор
05 апреля 2023, 09:33, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Нижнем Тагиле семейную пару арестовали по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Mash.
Предполагается, что по заказу спецслужб Украины они собирали данные на одном из предприятий ОПК и передавали их за деньги.
На нелегальный заработок супруги съездили отдохнуть в Сочи и купили себе проектор. Их поместили под стражу.
Ранее сообщалось, что жителя Хабаровска осудили в Алтайском крае за дачу взятки сотруднику полиции, который согласился предоставлять информацию из государственных баз данных по 300 рублей за одного человека.
10:24:08 05-04-2023
За шпионаж много дают.Это тебе не мелочь по кармана тырить.Или вам не 50 миллионов из госбюджета лямзить.
13:35:18 05-04-2023
по заказу спецслужб Украины --- может просто бандеровцев на бабки разводили