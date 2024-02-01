Автобус столкнулся с грузовиком в Бийске
Помощь врачей потребовалась подростку
01 февраля 2024, 12:45, ИА Амител
Фото: прокуратура Алтайского края
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Бийске. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
ДТП произошло на пересечении улиц Разина – Ленинградская около 11 часов. ПАЗ, который ехал по маршруту № 23, столкнулся с грузовым автомобилем.
В результате аварии пострадал 13-летний подросток, ему потребовалась медицинская помощь.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию", – отметили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошла массовая авария с тремя автомобилями.
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