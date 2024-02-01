Помощь врачей потребовалась подростку

01 февраля 2024, 12:45, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Бийске. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

ДТП произошло на пересечении улиц Разина – Ленинградская около 11 часов. ПАЗ, который ехал по маршруту № 23, столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате аварии пострадал 13-летний подросток, ему потребовалась медицинская помощь.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию", – отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошла массовая авария с тремя автомобилями.