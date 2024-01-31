Массовая авария с тремя автомобилями произошла в Барнауле
В соцсетях появлялась информация о том, что пострадали люди
31 января 2024, 07:55, ИА Амител
Разбитое после аварии авто / Фото: pxhere.com
Массовая авария произошла в Барнауле 30 января. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.
ДТП случилось в 17:30 на пересечении улиц Георгия Исакова и Северо-Западной. Известно, что на дороге столкнулись Toyota RAV4, Ford Focus и Mitsubishi Pajero Mini.
В социальных сетях писали о том, что в результате происшествия могли пострадать пешеходы, однако эта информация не подтвердилась.
Медицинскую помощь оказывали водителям нескольких авто.
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