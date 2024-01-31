Массовая авария с тремя автомобилями произошла в Барнауле

В соцсетях появлялась информация о том, что пострадали люди

31 января 2024, 07:55, ИА Амител

Разбитое после аварии авто / Фото: pxhere.com

Массовая авария произошла в Барнауле 30 января. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось в 17:30 на пересечении улиц Георгия Исакова и Северо-Западной. Известно, что на дороге столкнулись Toyota RAV4, Ford Focus и Mitsubishi Pajero Mini.

В социальных сетях писали о том, что в результате происшествия могли пострадать пешеходы, однако эта информация не подтвердилась.

Медицинскую помощь оказывали водителям нескольких авто.