Автобус столкнулся с остановкой в Барнауле

О пострадавших не сообщается

17 декабря 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Автобус столкнулся с остановкой на улице Малахова в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, в аварию попал автобус маршрута № 53. О пострадавших не сообщается. Подробности выясняются.

Напомним, что 16 декабря на трассе Алтай – Кузбасс произошло серьезное ДТП с участием фуры – автомобиль превратился в груду металла.

Обстоятельства ДТП неизвестны. Водитель грузовика остался жив.