Автобус столкнулся с остановкой в Барнауле
О пострадавших не сообщается
17 декабря 2023, 17:40, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Автобус столкнулся с остановкой на улице Малахова в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам очевидца, в аварию попал автобус маршрута № 53. О пострадавших не сообщается. Подробности выясняются.
Напомним, что 16 декабря на трассе Алтай – Кузбасс произошло серьезное ДТП с участием фуры – автомобиль превратился в груду металла.
Обстоятельства ДТП неизвестны. Водитель грузовика остался жив.
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