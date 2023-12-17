Фура превратилась в груду металла, разбросанного на трассе Алтай – Кузбасс

Обстоятельства ДТП неизвестны

17 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Серьезное ДТП произошло в субботу, 16 декабря, на трассе Алтай – Кузбасс, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Фура превратилась в груду металла", – рассказали в паблике.

Обстоятельства ДТП неизвестны. В комментариях к сообщению отметили, что водитель грузовика жив.

Также пожаловались на состояние трассы, на которой "лед голимый" и поэтому там "ехать невозможно".