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Автобус влетел в сугроб и заблокировал движение трамваев в центре Барнаула

По словам очевидцев, транспортное средство занесло

12 января 2025, 14:12, ИА Амител

ДТП с автобусом на проспекте Строителей / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП с автобусом на проспекте Строителей / Фото: "Инцидент Барнаул"

Автобус застрял в сугробе и заблокировал движение трамваев в центре Барнаула. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, транспортное средство ехало на вокзал, однако его занесло и вывело в сугроб. Пострадал ли кто-то и были ли в момент аварии в автобусе пассажиры – не уточняется.

В результате происшествия оказалось заблокировано движение трамваев. Кроме того, пробка собирается на площади Победы, а также на части проспекта Строителей.

ДТП трамваи

Комментарии 6

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Гость

15:37:24 12-01-2025

Наверно потому что дорога была очищена от снега

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Гость

15:50:07 12-01-2025

Автобус занесло на повороте. На скорости 120 км в час, занести на повороте всегда возможно.

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Гость

15:51:36 12-01-2025

Он же на рельсах стоит, вот по рельсам боком и двигался.

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Гость

16:02:35 12-01-2025

Судя по фото, автобус ехал со стороны пл. Октября. С какой скоростью он двигался, что его развернуло оппой к вокзалу и мордой в сторону пр. Социалистического? Или вконтактыши снова нафантазировали, а автобус просто ехал по пр. Строителей и ушел на рельсы, чтобы чудо пьяное двуногое (вывалившееся на дорогу) не раскатать?

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Гость

17:08:16 12-01-2025

Номера 04, этим все сказано....

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Гость

18:01:32 12-01-2025

Гонщик?

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