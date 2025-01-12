Автобус влетел в сугроб и заблокировал движение трамваев в центре Барнаула

По словам очевидцев, транспортное средство занесло

12 января 2025, 14:12, ИА Амител

ДТП с автобусом на проспекте Строителей / Фото: "Инцидент Барнаул"

Автобус застрял в сугробе и заблокировал движение трамваев в центре Барнаула. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, транспортное средство ехало на вокзал, однако его занесло и вывело в сугроб. Пострадал ли кто-то и были ли в момент аварии в автобусе пассажиры – не уточняется.

В результате происшествия оказалось заблокировано движение трамваев. Кроме того, пробка собирается на площади Победы, а также на части проспекта Строителей.