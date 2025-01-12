Автобус влетел в сугроб и заблокировал движение трамваев в центре Барнаула
По словам очевидцев, транспортное средство занесло
12 января 2025, 14:12, ИА Амител
ДТП с автобусом на проспекте Строителей / Фото: "Инцидент Барнаул"
Автобус застрял в сугробе и заблокировал движение трамваев в центре Барнаула. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, транспортное средство ехало на вокзал, однако его занесло и вывело в сугроб. Пострадал ли кто-то и были ли в момент аварии в автобусе пассажиры – не уточняется.
В результате происшествия оказалось заблокировано движение трамваев. Кроме того, пробка собирается на площади Победы, а также на части проспекта Строителей.
15:37:24 12-01-2025
Наверно потому что дорога была очищена от снега
15:50:07 12-01-2025
Автобус занесло на повороте. На скорости 120 км в час, занести на повороте всегда возможно.
15:51:36 12-01-2025
Он же на рельсах стоит, вот по рельсам боком и двигался.
16:02:35 12-01-2025
Судя по фото, автобус ехал со стороны пл. Октября. С какой скоростью он двигался, что его развернуло оппой к вокзалу и мордой в сторону пр. Социалистического? Или вконтактыши снова нафантазировали, а автобус просто ехал по пр. Строителей и ушел на рельсы, чтобы чудо пьяное двуногое (вывалившееся на дорогу) не раскатать?
17:08:16 12-01-2025
Номера 04, этим все сказано....
18:01:32 12-01-2025
Гонщик?