В результате ДТП водитель Toyota скончалась на месте происшествия

08 января 2025, 13:12, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Смертельное ДТП произошло в Рубцовске 8 января. Как сообщает краевая Госавтоинспекция, 39-летняя женщина не справилась с управлением своей Toyota и выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем.

В результате ДТП водитель Toyota скончалась на месте происшествия. Об иных пострадавших не сообщается.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.