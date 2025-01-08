Смертельное ДТП произошло в Рубцовске
В результате ДТП водитель Toyota скончалась на месте происшествия
08 января 2025, 13:12, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Смертельное ДТП произошло в Рубцовске 8 января. Как сообщает краевая Госавтоинспекция, 39-летняя женщина не справилась с управлением своей Toyota и выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем.
В результате ДТП водитель Toyota скончалась на месте происшествия. Об иных пострадавших не сообщается.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
13:58:14 08-01-2025
Соболезную родным. Но факт: гоняют на скоростях, даже на пешеходных переходах не хотят пропускать. Ещё гололёд.
17:19:31 08-01-2025
Гость (13:58:14 08-01-2025) Соболезную родным. Но факт: гоняют на скоростях, даже на пеш... В Рубцовске не погоняешь. Там дорог нет. И скорее она выехала на встречку потому что на ее полосе была ямища. а когда ты за рулём и кроме того чтобы смотреть на другие тс, пешеходов и дорожные знаки, тебе ещё приходится отвлекаться на то чтобы не заехать в разрешенную ГОСТом колдобину, то передвижение на тс становится опасным для всех участников движения.
18:48:10 08-01-2025
Гость (17:19:31 08-01-2025) В Рубцовске не погоняешь. Там дорог нет. И скорее она выеха... Я вас правильно понял, на водительское удостоверение вы насосали? Минусуйте. И подруг с "подружками" зовите.
18:53:04 08-01-2025
Гость (17:19:31 08-01-2025) В Рубцовске не погоняешь. Там дорог нет. И скорее она выеха... На малой скорости и яму можно миновать. Аккуратно надо водить в городе движение опасное, много транспорта и людей.
20:22:27 08-01-2025
Гость (17:19:31 08-01-2025) В Рубцовске не погоняешь. Там дорог нет. И скорее она выеха... несколько раз в году бываю там. в этом году там идеальные дороги. и до этого не было таких непреодолимых ям, которые нельзя объехать без риска для жизни.
но не факт, что виновата водитель легковой машины - грузовые летают
17:54:42 09-01-2025
Гость (20:22:27 08-01-2025) несколько раз в году бываю там. в этом году там идеальные до... забавно конечно , где же там идеальные дороги... на память только пр.Ленина от Жуковского до конечной РМЗ за лето сделали отрезок, а вся осальная часть проспекта убитая напрочь (ну исключая отрезок от 6 школы до площади, который делали три года коекак), как и остальная дорожная сеть
14:54:28 08-01-2025
еще ОЧЕНЬ много пьяных агрессивных людей, пробираются переулками, на пузотерках, на неуправляемых переднеприводных, фары не работают, габарит не работает....
19:29:15 20-01-2025
Гость (14:54:28 08-01-2025) еще ОЧЕНЬ много пьяных агрессивных людей, пробираются переул... чем передний привод неуправляем??, не кури бумагу с буквами ее читать надо, и спирт не весь пить можно. Рубцовчанин коренной?
15:01:27 12-01-2025
Рубцовска жжёт и жгет!