Автобусный маршрут № 134 Барнаул – Новоалтайск вернули на линию

На маршруте работают два автобуса с интервалом движения 40 минут

21 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Автобус № 134 / Фото: Минтранс Алтайского края

Движение автобусов по межмуниципальному маршруту № 134 Барнаул – Новоалтайск возобновили с 17 февраля. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

В данный момент маршрут временно обслуживает ООО "Трансмагистраль".

На линии работают два автобуса с интервалом движения 40 минут.

На определение постоянного перевозчика для обслуживания маршрута объявили открытый конкурс. Заявки на участие принимают до 5 марта 2025 года.