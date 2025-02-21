Автобусный маршрут № 134 Барнаул – Новоалтайск вернули на линию
На маршруте работают два автобуса с интервалом движения 40 минут
21 февраля 2025, 08:30, ИА Амител
Автобус № 134 / Фото: Минтранс Алтайского края
Движение автобусов по межмуниципальному маршруту № 134 Барнаул – Новоалтайск возобновили с 17 февраля. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
В данный момент маршрут временно обслуживает ООО "Трансмагистраль".
На линии работают два автобуса с интервалом движения 40 минут.
На определение постоянного перевозчика для обслуживания маршрута объявили открытый конкурс. Заявки на участие принимают до 5 марта 2025 года.
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