Автобусный маршрут № 166 Новоалтайск – Жилино возобновили после долгого перерыва

В день будет выполняться четыре рейса из Новоалтайска и столько же – из Жилино

09 января 2025, 15:30, ИА Амител

Маршрут № 166 / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае возобновлено движение автобуса по маршруту № 166 Новоалтайск – Жилино, сообщает региональный Минтранс.

"После длительного перерыва с 9 января 2025 года вновь запущено движение автобуса по маршруту. Это стало возможным благодаря реализации программы обновления общественного транспорта в муниципалитетах Алтайского края", – рассказали в министерстве.

В день будет выполняться четыре рейса из Новоалтайска (в 06:10, 9:30, 13:30, 18:00) и столько же – из Жилино (в 07:00, 10:20, 14:20, 19:00).

"Теперь жители Новоалтайска и села Жилино снова смогут пользоваться удобным транспортным сообщением, что значительно упростит им перемещение между населенными пунктами", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в крае искали перевозчиков на два межмуниципальных маршрута, связанных с Новоалтайском: № 134 Новоалтайск – Барнаул и № 166 Жилино – Новоалтайск.

В Минтрансе пояснили, что необходимый транспорт приобрели в 2024 году за счет средств регионального бюджета для Первомайского района. После администрация района передала перевозчику автобус в аренду для организации маршрута.