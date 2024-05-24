Автобусный маршрут № 29 в Барнауле снова станет регулируемым
Пока его работа приостановлена
24 мая 2024, 11:03, ИА Амител
Люди в автобусе / Фото: pxhere.com
Барнаульский автобусный маршрут № 29 снова станет регулируемым. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее с подрядчиком, который обслуживал маршрут, разорвали соглашение. Причиной стало то, что с 28 апреля по 1 мая ответственное лицо не выпускало автобусы для работы на линии.
Комитетом дважды были объявлены процедуры выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 29 без проведения открытого конкурса. От перевозчиков ни одного уведомления о согласии на перевозку не поступило.
Сейчас городские власти решили сделать маршрут регулируемым. Новый аукцион планируют объявить в июне.
Пока работа маршрута приостановлена.
12:04:51 24-05-2024
Когда этот маршрут был регулируемым, что-бы "снова стать регулируемым"?
12:14:00 24-05-2024
Спасибо. Очень ждем!
03:25:35 25-05-2024
Это был очень удобный, кольцевой маршрут! Мне его сильно не хватает. Пользовалась каждый день!
10:51:05 25-05-2024
Без этого маршрута медицинский кластер оставлен без прямого транспортного сообщения с новыми районам города. Медицинские работники и рациенты вынуждены ездить с пересадками.
12:15:50 25-05-2024
Удобный маршрут, ждем с нетерпением возобновления!!