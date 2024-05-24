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Автобусный маршрут № 29 в Барнауле снова станет регулируемым

Пока его работа приостановлена

24 мая 2024, 11:03, ИА Амител

Люди в автобусе / Фото: pxhere.com
Люди в автобусе / Фото: pxhere.com

Барнаульский автобусный маршрут № 29 снова станет регулируемым. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее с подрядчиком, который обслуживал маршрут, разорвали соглашение. Причиной стало то, что с 28 апреля по 1 мая ответственное лицо не выпускало автобусы для работы на линии.

Комитетом дважды были объявлены процедуры выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 29 без проведения открытого конкурса. От перевозчиков ни одного уведомления о согласии на перевозку не поступило. 

Сейчас городские власти решили сделать маршрут регулируемым. Новый аукцион планируют объявить в июне.

Пока работа маршрута приостановлена.

общественный транспорт

Комментарии 5

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Газелист.

12:04:51 24-05-2024

Когда этот маршрут был регулируемым, что-бы "снова стать регулируемым"?

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Гость

12:14:00 24-05-2024

Спасибо. Очень ждем!

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Гость

03:25:35 25-05-2024

Это был очень удобный, кольцевой маршрут! Мне его сильно не хватает. Пользовалась каждый день!

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Гость

10:51:05 25-05-2024

Без этого маршрута медицинский кластер оставлен без прямого транспортного сообщения с новыми районам города. Медицинские работники и рациенты вынуждены ездить с пересадками.

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Гость

12:15:50 25-05-2024

Удобный маршрут, ждем с нетерпением возобновления!!

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