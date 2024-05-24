Автобусный маршрут № 29 в Барнауле снова станет регулируемым

Пока его работа приостановлена

24 мая 2024, 11:03, ИА Амител

Люди в автобусе / Фото: pxhere.com

Барнаульский автобусный маршрут № 29 снова станет регулируемым. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее с подрядчиком, который обслуживал маршрут, разорвали соглашение. Причиной стало то, что с 28 апреля по 1 мая ответственное лицо не выпускало автобусы для работы на линии.

Комитетом дважды были объявлены процедуры выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 29 без проведения открытого конкурса. От перевозчиков ни одного уведомления о согласии на перевозку не поступило.

Сейчас городские власти решили сделать маршрут регулируемым. Новый аукцион планируют объявить в июне.

Пока работа маршрута приостановлена.