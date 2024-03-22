Автоцентр и магазин с тротуаром в рощу построят в Барнауле на Солнечной Поляне

Проект представители на заседании градсовета 21 марта

22 марта 2024, 06:15, ИА Амител

Проект автосервиса в Барнауле на улице Солнечная Поляна

Большой автосервис с магазином построят в Барнауле по адресу улица Солнечная Поляна, 24. Проект представили 21 марта на заседании градсовета. Внутри объекта расположится "Газойл", поэтому здание будет в фирменных для компании бирюзовых цветах. Рассказываем, как на проект отреагировали профессиональные архитекторы.

Каким будет автоцентр на Солнечной Поляне?

Проект представлял архитектор Владимир Золотов. По его словам, здание расположится на участке площадью 3,1 тысячи квадратных метров. Из них около 30% уйдет под застройку. Объект будет состоять из двух блоков: в одном разместят магазин запчастей, а во втором расположится автоцентр. Рядом со зданием появится парковка, сделают тротуары. Один из них пока будет вести практически в никуда, а именно – в березовую рощу. В будущем там, пояснил Золотов, могут появиться новые объекты, поэтому важно заранее проработать пешеходную доступность.

В вечернее время предусмотрена подсветка.

Что сказали о проекте члены градсовета?

В целом похвалили его. Главный архитектор региона Виктор Четошников усомнился в целесообразности разделять комплекс на два здания. Однако Владимир Золотов объяснил, что это одно из пожеланий заказчика. Кроме того, эксперты предложили поработать над архитектурой задней части фасада. Сейчас она выходит на березовую рощу, но в будущем там могут появиться новые объекты.

В итоге проект приняли единогласно.