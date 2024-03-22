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Автоцентр и магазин с тротуаром в рощу построят в Барнауле на Солнечной Поляне

Проект представители на заседании градсовета 21 марта

22 марта 2024, 06:15, ИА Амител

Проект автосервиса в Барнауле на улице Солнечная Поляна

Большой автосервис с магазином построят в Барнауле по адресу улица Солнечная Поляна, 24. Проект представили 21 марта на заседании градсовета. Внутри объекта расположится "Газойл", поэтому здание будет в фирменных для компании бирюзовых цветах. Рассказываем, как на проект отреагировали профессиональные архитекторы.

Каким будет автоцентр на Солнечной Поляне?

Проект представлял архитектор Владимир Золотов. По его словам, здание расположится на участке площадью 3,1 тысячи квадратных метров. Из них около 30% уйдет под застройку. Объект будет состоять из двух блоков: в одном разместят магазин запчастей, а во втором расположится автоцентр. Рядом со зданием появится парковка, сделают тротуары. Один из них пока будет вести практически в никуда, а именно – в березовую рощу. В будущем там, пояснил Золотов, могут появиться новые объекты, поэтому важно заранее проработать пешеходную доступность.

В вечернее время предусмотрена подсветка.

Что сказали о проекте члены градсовета?

В целом похвалили его. Главный архитектор региона Виктор Четошников усомнился в целесообразности разделять комплекс на два здания. Однако Владимир Золотов объяснил, что это одно из пожеланий заказчика. Кроме того, эксперты предложили поработать над архитектурой задней части фасада. Сейчас она выходит на березовую рощу, но в будущем там могут появиться новые объекты.

В итоге проект приняли единогласно.

Исторический мотив. Проект здания в центре Барнаула изменили по требованию градсовета

Эскизы будущего объекта впервые показали на градсовете в августе 2023 года
НОВОСТИОбщество

Барнаул архитектура

Комментарии 19

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Гостья

07:02:06 22-03-2024

Оставьте рощу в покое, скоро ни одной берёзки не оставят🤬.

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Гость

07:22:51 22-03-2024

Гостья (07:02:06 22-03-2024) Оставьте рощу в покое, скоро ни одной берёзки не оставят🤬. ... Надоели со своими березками. Езжайте жить в деревню - там вокруг лес. В городе свой стиль.

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Гость

13:45:55 22-03-2024

Гость (07:22:51 22-03-2024) Надоели со своими березками. Езжайте жить в деревню - там во... Езжайте в пустыню, если березки надоели, это только верблюдам деревья не нужны, а людям березки даже в городе необходимы.

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Гость

07:41:55 22-03-2024

Да вроде берёзовой рощи не коснется,кленовый кустарник вырубят у самой дороги по Солнечной поляне.

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Гость

12:25:54 22-03-2024

Гость (07:41:55 22-03-2024) Да вроде берёзовой рощи не коснется,кленовый кустарник выруб... написано же в статье- тротуар в рощу и задний фасад переделать, потому то потом в роще будут объекты. Как читаете то?

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я

08:11:06 22-03-2024

совсем обалдели, оставьте рощу в покое!

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Злой местный.

14:03:51 22-03-2024

Мы более 10 лет наводим порядок сохраняем рощу.
Оставьте ее в покое. Ее садили как пямять о великой победе.

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Катерина

14:04:31 22-03-2024

Люди годами ухаживают за этой рощей, она очень важна не только для местных жителей, но и для города в целом! эти березки чистят воздух, там люди занимаются спортом, гуляют. Дети учатся ухаживать за животными, там живут белочки, ежики, зайцы и много птиц. Березовую рощу нельзя уничтожать. Чиновники, пожалуйста, сделайте эту территорию парковой зоной. Дайте возможность людям гулять там и дышать чистым воздухом!

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за рощу

14:08:31 22-03-2024

Моральное уродство процветает, деньги победили разум...Отстаньте от рощи, упыри

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Алена

14:18:56 22-03-2024

Рощу необходимо сохранить и привести в порядок не только силами неравнодушных людей, но и администрацией Ленинского и Индустриального районов.

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Гость

14:49:04 22-03-2024

«Один тротуар будет вести в НИКУДА, а именно в березовую рощу». Вот и отношение к роще🤷‍♀️ и жителям района.

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Ксения

14:55:47 22-03-2024

Главное, чтобы березовая роща не пострадала!

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Ирина

16:28:49 22-03-2024

Застроить проще, чем постараться сохранить и благоустроить территорию. Администрация, пожалуйста, возьмитесь за сохранность территории, она нужнее городу чем застройка!

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Гость

18:29:56 22-03-2024

Ирина (16:28:49 22-03-2024) Застроить проще, чем постараться сохранить и благоустроить т... Это пртимерно, как к волкам обращаться и просить, чтобы оставили овц целыми...
Надо не просить, а действовать.
Много лет назад рощу отстояли- стараниями жителей микрорайона.
Теперь тоже молчать нельзя. Парк Ленина тоже отстояли не так давно. На Солнечной поляне уже " уже живого" места не осталось. Всю застроили. Раньше воздух тут был намного чище, чем в центре. А теперь с открытием федеральной трассы по этой улице- и постоянным движением большегрузов, экологическое благополучие в этом районе намного ухудшилось...

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Гость

22:40:17 22-03-2024

Гость (18:29:56 22-03-2024) Это пртимерно, как к волкам обращаться и просить, чтобы оста...

Действовать нужно, полностью с вами соглашусь! А как действовать? Нужно объединиться знающим инициативным людям.

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Гость

08:10:46 23-03-2024

Вот и к роще подобрались. И никакая память о Великой Победе никого не смущает.Бизнес денежки прежде всего

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Ольга

08:24:23 23-03-2024

Для жителей п. Солнечная Поляна эта роща , как зелёный оазис! Она очень важна!!! Мы следим за ней. Проводим субботники! Выпиливаем поросль. Просим властей помочь в благоустройстве и сохранении! Ведь она высажена в честь Великой Победы!

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Надежда

08:49:37 23-03-2024

В эту рощу внедряются уже много лет, застроили всякие мастерские , шиномонтажки, пивнушки ... И , постепенно роща уменьшается! А, вот почистить от порослей, сделать дорожки, скамейки- не кому! Эта роща рукотворная, ей более 40 лет, ее сажали люди и нужно обязательно сохранить !!!

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Гость

15:26:55 26-03-2024

Пусть лучше здание будет, чем заросли клена и мусор

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