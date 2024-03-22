Автоцентр и магазин с тротуаром в рощу построят в Барнауле на Солнечной Поляне
Проект представители на заседании градсовета 21 марта
22 марта 2024, 06:15, ИА Амител
Большой автосервис с магазином построят в Барнауле по адресу улица Солнечная Поляна, 24. Проект представили 21 марта на заседании градсовета. Внутри объекта расположится "Газойл", поэтому здание будет в фирменных для компании бирюзовых цветах. Рассказываем, как на проект отреагировали профессиональные архитекторы.
Каким будет автоцентр на Солнечной Поляне?
Проект представлял архитектор Владимир Золотов. По его словам, здание расположится на участке площадью 3,1 тысячи квадратных метров. Из них около 30% уйдет под застройку. Объект будет состоять из двух блоков: в одном разместят магазин запчастей, а во втором расположится автоцентр. Рядом со зданием появится парковка, сделают тротуары. Один из них пока будет вести практически в никуда, а именно – в березовую рощу. В будущем там, пояснил Золотов, могут появиться новые объекты, поэтому важно заранее проработать пешеходную доступность.
В вечернее время предусмотрена подсветка.
Что сказали о проекте члены градсовета?
В целом похвалили его. Главный архитектор региона Виктор Четошников усомнился в целесообразности разделять комплекс на два здания. Однако Владимир Золотов объяснил, что это одно из пожеланий заказчика. Кроме того, эксперты предложили поработать над архитектурой задней части фасада. Сейчас она выходит на березовую рощу, но в будущем там могут появиться новые объекты.
В итоге проект приняли единогласно.
07:02:06 22-03-2024
Оставьте рощу в покое, скоро ни одной берёзки не оставят🤬.
07:22:51 22-03-2024
Гостья (07:02:06 22-03-2024) Оставьте рощу в покое, скоро ни одной берёзки не оставят🤬. ... Надоели со своими березками. Езжайте жить в деревню - там вокруг лес. В городе свой стиль.
13:45:55 22-03-2024
Гость (07:22:51 22-03-2024) Надоели со своими березками. Езжайте жить в деревню - там во... Езжайте в пустыню, если березки надоели, это только верблюдам деревья не нужны, а людям березки даже в городе необходимы.
07:41:55 22-03-2024
Да вроде берёзовой рощи не коснется,кленовый кустарник вырубят у самой дороги по Солнечной поляне.
12:25:54 22-03-2024
Гость (07:41:55 22-03-2024) Да вроде берёзовой рощи не коснется,кленовый кустарник выруб... написано же в статье- тротуар в рощу и задний фасад переделать, потому то потом в роще будут объекты. Как читаете то?
08:11:06 22-03-2024
совсем обалдели, оставьте рощу в покое!
14:03:51 22-03-2024
Мы более 10 лет наводим порядок сохраняем рощу.
Оставьте ее в покое. Ее садили как пямять о великой победе.
14:04:31 22-03-2024
Люди годами ухаживают за этой рощей, она очень важна не только для местных жителей, но и для города в целом! эти березки чистят воздух, там люди занимаются спортом, гуляют. Дети учатся ухаживать за животными, там живут белочки, ежики, зайцы и много птиц. Березовую рощу нельзя уничтожать. Чиновники, пожалуйста, сделайте эту территорию парковой зоной. Дайте возможность людям гулять там и дышать чистым воздухом!
14:08:31 22-03-2024
Моральное уродство процветает, деньги победили разум...Отстаньте от рощи, упыри
14:18:56 22-03-2024
Рощу необходимо сохранить и привести в порядок не только силами неравнодушных людей, но и администрацией Ленинского и Индустриального районов.
14:49:04 22-03-2024
«Один тротуар будет вести в НИКУДА, а именно в березовую рощу». Вот и отношение к роще🤷♀️ и жителям района.
14:55:47 22-03-2024
Главное, чтобы березовая роща не пострадала!
16:28:49 22-03-2024
Застроить проще, чем постараться сохранить и благоустроить территорию. Администрация, пожалуйста, возьмитесь за сохранность территории, она нужнее городу чем застройка!
18:29:56 22-03-2024
Ирина (16:28:49 22-03-2024) Застроить проще, чем постараться сохранить и благоустроить т... Это пртимерно, как к волкам обращаться и просить, чтобы оставили овц целыми...
Надо не просить, а действовать.
Много лет назад рощу отстояли- стараниями жителей микрорайона.
Теперь тоже молчать нельзя. Парк Ленина тоже отстояли не так давно. На Солнечной поляне уже " уже живого" места не осталось. Всю застроили. Раньше воздух тут был намного чище, чем в центре. А теперь с открытием федеральной трассы по этой улице- и постоянным движением большегрузов, экологическое благополучие в этом районе намного ухудшилось...
22:40:17 22-03-2024
Гость (18:29:56 22-03-2024) Это пртимерно, как к волкам обращаться и просить, чтобы оста...
Действовать нужно, полностью с вами соглашусь! А как действовать? Нужно объединиться знающим инициативным людям.
08:10:46 23-03-2024
Вот и к роще подобрались. И никакая память о Великой Победе никого не смущает.Бизнес денежки прежде всего
08:24:23 23-03-2024
Для жителей п. Солнечная Поляна эта роща , как зелёный оазис! Она очень важна!!! Мы следим за ней. Проводим субботники! Выпиливаем поросль. Просим властей помочь в благоустройстве и сохранении! Ведь она высажена в честь Великой Победы!
08:49:37 23-03-2024
В эту рощу внедряются уже много лет, застроили всякие мастерские , шиномонтажки, пивнушки ... И , постепенно роща уменьшается! А, вот почистить от порослей, сделать дорожки, скамейки- не кому! Эта роща рукотворная, ей более 40 лет, ее сажали люди и нужно обязательно сохранить !!!
15:26:55 26-03-2024
Пусть лучше здание будет, чем заросли клена и мусор