Исторический мотив. Проект здания в центре Барнаула изменили по требованию градсовета

Эскизы будущего объекта впервые показали на градсовете в августе 2023 года

25 января 2024, 09:15, ИА Амител

Проект магазина на ул. Анатолия, 137а / Фото: "Мастерская Золотова"

Вместо запланированного одноэтажного здания ул. Анатолия, 137а (пересечение с пр. Красноармейским) с яркими акцентами возведут двухэтажный объект в более спокойной цветовой гамме. Обновленный проект повторно на градсовете 24 января представил архитектор Владимир Золотов. Он отметил, что при переработке эскизов были учтены все замечания прошлого заседания.

Одна идея – множество решений

Изначально на участке, который сформировали на месте частного дома и магазина фастфудной продукции, планировали возвести здание в один этаж. Отделка – бежевая штукатурка и темные металлические панели. Однако комиссия решила, что объект "мелковат" для площадки. В результате автор "нарастил" этажность до двух.

"За основу взяты общественные здания: кинотеатр "Мир", безвременно ушедший кинотеатр "Первомайский", ТЦ "Россия". У них есть симметричная композиция, пропорции, этажность. У здания предусмотрены три входа, возможность загрузки со двора. Поэтому объект можно использовать как для одного магазина, так и трех разных", – сообщил Владимир Золотов.

Он предложил несколько вариантов внешнего вида здания. Один представлен с фасадами из керамогранита в серо-бежевом цвете. Два других варианта – в кирпиче со светлыми и темными элементами.

По словам Владимира Золотова, заказчик (бизнесмен Евгений Прокудин) хочет реализовать более экономичный проект – из керамогранита. Архитекторы же настаивают на кирпичных фасадах.

"Здесь могут проходить выставки художников-дизайнеров по металлу, скульпторов. Тогда будет соответствие внешнего облика внутренним элементам", – отметил Золотов.

Также докладчик обратил внимание, что был решен вопрос с остановкой общественного транспорта, которая расположена напротив будущего объекта.

Ее планируют перенести чуть выше, напротив здания на пр. Красноармейском, 35. Это решение согласовано в городском комитете по дорожному хозяйству.

Мнения разошлись

Обсуждали проект недолго. Эксперты поспорили лишь о том, какой из вариантов фасада лучше реализовать на площадке.

"Участок оторван от исторического центра города и границ туркластера. Разговоры, что надо якобы как-то увязывать архитектуру объекта с историческим центром, неправомерны. Главный фасад ориентирован на северо-восток, нужно делать его светлым и теплым. Наиболее удачный вариант – светло-коричневый кирпичный фасад со светлыми элементами", – отметил архитектор Сергей Боженко.

Этот же вариант поддержал председатель комитета по архитектуре Барнаула. А вот исполнительному директору Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергею Шадрину и руководителю мастерской "Призма" Наталье Кан понравился кирпичный фасад с темными, серыми элементами.

Так как комиссия не пришла к единому мнению, вопрос с внешним видом здания предложили решить в рабочем порядке, а сам проект согласовали.