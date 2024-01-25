Исторический мотив. Проект здания в центре Барнаула изменили по требованию градсовета
Эскизы будущего объекта впервые показали на градсовете в августе 2023 года
25 января 2024, 09:15, ИА Амител
Вместо запланированного одноэтажного здания ул. Анатолия, 137а (пересечение с пр. Красноармейским) с яркими акцентами возведут двухэтажный объект в более спокойной цветовой гамме. Обновленный проект повторно на градсовете 24 января представил архитектор Владимир Золотов. Он отметил, что при переработке эскизов были учтены все замечания прошлого заседания.
Одна идея – множество решений
Изначально на участке, который сформировали на месте частного дома и магазина фастфудной продукции, планировали возвести здание в один этаж. Отделка – бежевая штукатурка и темные металлические панели. Однако комиссия решила, что объект "мелковат" для площадки. В результате автор "нарастил" этажность до двух.
"За основу взяты общественные здания: кинотеатр "Мир", безвременно ушедший кинотеатр "Первомайский", ТЦ "Россия". У них есть симметричная композиция, пропорции, этажность. У здания предусмотрены три входа, возможность загрузки со двора. Поэтому объект можно использовать как для одного магазина, так и трех разных", – сообщил Владимир Золотов.
Он предложил несколько вариантов внешнего вида здания. Один представлен с фасадами из керамогранита в серо-бежевом цвете. Два других варианта – в кирпиче со светлыми и темными элементами.
По словам Владимира Золотова, заказчик (бизнесмен Евгений Прокудин) хочет реализовать более экономичный проект – из керамогранита. Архитекторы же настаивают на кирпичных фасадах.
"Здесь могут проходить выставки художников-дизайнеров по металлу, скульпторов. Тогда будет соответствие внешнего облика внутренним элементам", – отметил Золотов.
Также докладчик обратил внимание, что был решен вопрос с остановкой общественного транспорта, которая расположена напротив будущего объекта.
Ее планируют перенести чуть выше, напротив здания на пр. Красноармейском, 35. Это решение согласовано в городском комитете по дорожному хозяйству.
Мнения разошлись
Обсуждали проект недолго. Эксперты поспорили лишь о том, какой из вариантов фасада лучше реализовать на площадке.
"Участок оторван от исторического центра города и границ туркластера. Разговоры, что надо якобы как-то увязывать архитектуру объекта с историческим центром, неправомерны. Главный фасад ориентирован на северо-восток, нужно делать его светлым и теплым. Наиболее удачный вариант – светло-коричневый кирпичный фасад со светлыми элементами", – отметил архитектор Сергей Боженко.
Этот же вариант поддержал председатель комитета по архитектуре Барнаула. А вот исполнительному директору Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергею Шадрину и руководителю мастерской "Призма" Наталье Кан понравился кирпичный фасад с темными, серыми элементами.
Так как комиссия не пришла к единому мнению, вопрос с внешним видом здания предложили решить в рабочем порядке, а сам проект согласовали.
09:35:54 25-01-2024
А что взято за идею в градостроительстве нашими уважаемыми чиновниками всего уровня в вопросе сноса под ноль парка на площади сахарова с единственным колесом обозрения в городе и десятки пихтовых деревьев в пользу человейников прям на самом этом месте где проводятся все общественные праздники горожан уже десятки лет?!?!
09:52:54 25-01-2024
Гость (09:35:54 25-01-2024) А что взято за идею в градостроительстве нашими уважаемыми ч... Идея у них одна - обогащаться за счет общего: пространства(привет собственникам сквера на Молодежной), имущества(Дворец Спорта) и т.д.
10:27:51 25-01-2024
Гость (09:35:54 25-01-2024) А что взято за идею в градостроительстве нашими уважаемыми ч... Идея простая - убрать с карты города уродские разрушенные не используемые по назначение бывшие баки для воды, закопанные в холме в самом центре города. Деревья там были - тополя, с пару десятков. Колесо обозрения тебе надо - или в парк аттракционов, катайся там. Вместо холма с баками и деревянной верандой, называемой сценой, сделают нормальный ЖК, где на первых этажах будут рестораны для горожан, спортклубы, парикмахерские и магазины с кофейнями. Все будет и приличнее выглядеть, и более полезно для города.
11:37:04 25-01-2024
Гость (10:27:51 25-01-2024) Идея простая - убрать с карты города уродские разрушенные не... А вот и отметилось ответственное заинтересованное лицо! Но явно не тот кто прожил рядом с этой "горой" всю жизнь. Вы я так понимаю чиновник для которого родной не город Барнаул а территория в пределах МКАДа. Там вы понятно можете на ВДНХа (ныне ВВЦ) покататься на колесе и обозревать великолепие и концентрацию зеленых зон (скверы, парки и т.п.), которые являются неотъемлемой частью современного урбанистического пространства, кои в свою очередь не достойны такой деревни как Барнаул, верно? Какой то уж больно простой и скучный у вас лист недостатков, надо было позабористей написать, чтобы все слои населения поверили такому бреду. (Не только тополя росли, а Сосны и ЕЛИ. Стратегические резервуары не уродские и не разрушенные были а просто не используемые. Стационарная сцена главное место праздников горожан где выступали разнообразные коллективы и проходили представления теперь не является стационарной, а это значит расходы нашего бюджета. Уважаемый чиновник, вместо того чтобы указывать жителям такого "развитого" региона что им делать на досуге и куда идти стоит что то предложить молодежи в качестве городской среды обитания, чтобы молодежь поездами и самолётами не покидала такой развитый город Барнаул в сторону нерезиновска... И рекламка стандартная, для ширмасс нашей большой деревни так необходимы магазины с кафе что кушать не могут как хотят ...ага ) ни парки ни леса а подавай человейники с асфальтными полями вместо газона.
13:00:08 25-01-2024
Гость (11:37:04 25-01-2024) А вот и отметилось ответственное заинтересованное лицо! Но я... Можете меня называть кем угодно - мне плевать. Я вас не знаю и никогда не узнаю. Теперь по сути: 1. Колесо обозрения - не самый востребованный аттракцион в городе Барнауле, вернее - вообще не востребованный. Ходил пару раз с детьми - всегда пусто, максимум одна кабинка занята. Это из личных наблюдений) Но если говорить в целом, то парк Барнаульская крепость не стал бы банкротом, если бы был прибыльным. Согласны? 2. Зеленые зоны: в Барнауле лесопарковый фонд 27700 гектар. Это топ-20 самых зеленых городов страны. 3. Всего было спилено 60 деревьев и кустарников. 4. Баки: вот выдержка с соседнего барнаульского сайта - В 60-е в Барнауле появилась первая насосная станция. Резервуары для воды на Сахарова стали не нужны. Из них спустили воду, баки отрезали от водопровода и приготовили к списанию, с тех пор холм с баками перестали охранять, баки стали разрушаться. Все постепенно заросло деревьями и кустарниками, а холм стал популярным местом для отдыха горожан. К тому же его облюбовали маргинальные элементы. 5. Деревянная сцена была убогая. Деревенская. 6. В Москву едут не за досугом, а за перспективной и высокооплачиваемой работой, которой в Барнауле никогда не было, нет, и не будет. 7. А что, в Барнауле множество кафе? По пальцам одной руки сосчитать заведения куда не стыдно зайти.
13:51:19 25-01-2024
Гость (13:00:08 25-01-2024) Можете меня называть кем угодно - мне плевать. Я вас не знаю... "в Барнауле лесопарковый фонд 27700 гектар" - за счет поймы
14:21:29 25-01-2024
Гость (13:00:08 25-01-2024) Можете меня называть кем угодно - мне плевать. Я вас не знаю... Чтобы Барнаульская крепость стала или не стала банкротом решает не рука рынка а кого надо рука, вы же это понимаете? И на минуточку кусты и деревья вместе с газоном это всегда не прибыльно, они не платят налоги, но это городская среда, понимаете? Про топ-20 и все эти гектары это из области анекдота про голубцы. Нас интересует центр города. Вы сами своими ногами бывали в мегаполисах хотя бы отчизны, вы видели как устроено зеленое пространство городов? Просто когда кругозор шире границы алтайского края то становится яснее почему прозвище нашего города большая деревня. Про маргиналов и наркоманов сущий сивый бред не компетентности, но скорее заинтересованности. Кстати сомневаюсь что вы выступали на этой сцене и можете дать обоснованную оценку, но название деревенская подходит всему тому что происходит последнюю декаду в большой деревне. И да. В нерезиновую едут за цивилизацией, где деньги, среда, условия и развитие, а не только за "недодиснейлендом", это констатация лишь общего местного уровня который хотят заменить и уничтожение городской среды никак не способствует обратному. Наш город теряет остатки зеленых зон в самом центре вместе с совестью чиновников нищей периферии забытой метрополией. Идёт хищническое разграбление общественных пространств, которое нужно не только для зеленых зон, но и для инфраструктурных изменений и улучшений!
21:04:39 25-01-2024
Гость (14:21:29 25-01-2024) Чтобы Барнаульская крепость стала или не стала банкротом ре... Давайте так: нагорный парк, центральный парк, изумрудный, и это все по оси Ленинского-Красноармейского-Комсомольского. Про центр исключительно. На расстоянии 5 километров. Плюс роща у политеха, у госунивера, бульвар на Ленина, квадрат у Гулливера. В Новосибирске/Красноярске/Томске/Кемерово так много зеленого нет. Про зарубежа: Милан - каменный город, Прага - каменный город, Мюнхен - каменный город. Надо мне что то про Нью-Йорк или Бостон говорить? Да, есть Вена. Есть Будапешт. Но это единичные примеры. И опять же, там если и парковая зона - то образцовая. Что вы потеряли вместе с баками???? Вы потеряли чувство стыда за собственный город, ибо это было максимально низкопробно. Это было по деревенски. Лично у меня мускул не шевельнулся когда узнал про снос. Слава Богу. Это не городской пейзаж, это про глухую провинцию. Инфраструктура по современному - это парк Галицкого в Краснодаре. Это Стрелка в Питере. Это Красная поляна в Сочи. Но это не убогие баки в центре города - столицы субъекта федерации. Пока вы этого не поймете, ничего здесь путевого не будет. Это как местный четырехглазый историк Данилка. Ходит и землянки жалеет. Ты займись каменным имперским зодчеством, что еще осталось в Барнауле. Но нет. Он ходит и тычет в дома насыпного типа из досок, построенных в 30-е годы СССР и причитает. Хотя смысла в них ноль. Они не несут художественной ценности. Как и типовой речной вокзал, как и близкое мне здание типового советского кинотеатра Первомайский.
09:38:14 25-01-2024
Слов нет
09:53:12 25-01-2024
Облик города это лицо власти.
10:12:14 25-01-2024
Госпади как много в нашей стране тупых придурков без фантазии но почему то с деньгами...
11:44:50 25-01-2024
Тротуар отдать под парковку это норм? Почему не на участке ее организовать? И вообще не трожьте шаурмичку!