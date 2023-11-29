Автоэксперт допустил блокировку ввезенных в Россию автомобилей
Специалист добавил, что сделать это очень сложно
29 ноября 2023, 06:35, ИА Амител
Директор по сервису ГК "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов допустил возможность блокировки автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, но при этом отметил, что провернуть такое очень сложно. Его слова передает "Лента".
По словам Тимашова, сейчас российские сервисы и дилеры отключены от онлайн-версии программного обеспечения, а провернуть полную блокировку офлайн очень сложно. Есть, скорее, возможность ограничения функционала машин, нежели их полной блокировки.
Перепрограммировать такие автомобили вполне возможно, но гарантий качества при этом никто не даст.
Специалист добавил, что каждый автовладелец должен сам определять, хочет ли он идти на подобные риски.
06:45:08 29-11-2023
Это аналогично тому, что вам зарплату на карту перекинули, или оплатили какую-то вашу работу, или вы какой-то товар продали и вам на карту перечислили деньги, а потом, по причине того, что вы, например, болеете не за тот футбольный клуб, вам эти деньги обнулили. Это абсолютно бесчестный и подлый кидок. Еще один яркий штрих к понятию «европейская демократия».
07:36:00 29-11-2023
Гость (06:45:08 29-11-2023) Это аналогично тому, что вам зарплату на карту перекинули, и... Тебя кто заставляет родину не любить? Болей за тольятинскую "Ладу" . Или катайся на автопроме вероятного противника и жди когда она заглохнет на Крымском мосту.
10:38:57 29-11-2023
Гость (06:45:08 29-11-2023) Это аналогично тому, что вам зарплату на карту перекинули, и... Этот вариант прописан в цифровом рубле. Так и сделают.
07:50:56 29-11-2023
Кидок подлый, но новость хорошая. Некоторых надо натыкать носом, чтобы поняли, где их могут кинуть. Заплатили за обучение, которое иногда обходится не дешево, для тех, у кого мозгов не хватает на бесплатную учебу. А учиться платно могут только состоятельные. Как в этом случае. Наверное научились. Хотя не факт