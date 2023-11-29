Автоэксперт допустил блокировку ввезенных в Россию автомобилей

Специалист добавил, что сделать это очень сложно

29 ноября 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Директор по сервису ГК "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов допустил возможность блокировки автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, но при этом отметил, что провернуть такое очень сложно. Его слова передает "Лента".

По словам Тимашова, сейчас российские сервисы и дилеры отключены от онлайн-версии программного обеспечения, а провернуть полную блокировку офлайн очень сложно. Есть, скорее, возможность ограничения функционала машин, нежели их полной блокировки.

Перепрограммировать такие автомобили вполне возможно, но гарантий качества при этом никто не даст.

Специалист добавил, что каждый автовладелец должен сам определять, хочет ли он идти на подобные риски.