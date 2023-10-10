Алтайский край занял четвертое место в Сибири по количеству премиальных авто

В 2022 году в России насчитывалось почти 20 тысяч дорогих машин

10 октября 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2022 году в Алтайском крае насчитали 117 премиальных автомобилей, пишет "Банкфакс" со ссылкой на исследование FinExpertiza.

По этому показателю регион занимает четвертое место в Сибири, уступив Новосибирской области (334 машины), Красноярскому краю (283) и Иркутской области (260). Во всех четырех регионах при этом наблюдается рост количества люксовых авто (например, в Алтайском крае в 2021-м их было всего 100).

В целом в стране в 2022 году насчитывалось 19,8 тыс. дорогих машин – на 3,6 тыс. больше, чем в 2021-м.

Ранее сообщили, что зарплату свыше 100 тысяч рублей получают только 4% жителей Алтайского края.