Алтайский край занял четвертое место в Сибири по количеству премиальных авто
В 2022 году в России насчитывалось почти 20 тысяч дорогих машин
10 октября 2023, 14:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В 2022 году в Алтайском крае насчитали 117 премиальных автомобилей, пишет "Банкфакс" со ссылкой на исследование FinExpertiza.
По этому показателю регион занимает четвертое место в Сибири, уступив Новосибирской области (334 машины), Красноярскому краю (283) и Иркутской области (260). Во всех четырех регионах при этом наблюдается рост количества люксовых авто (например, в Алтайском крае в 2021-м их было всего 100).
В целом в стране в 2022 году насчитывалось 19,8 тыс. дорогих машин – на 3,6 тыс. больше, чем в 2021-м.
Ранее сообщили, что зарплату свыше 100 тысяч рублей получают только 4% жителей Алтайского края.
14:50:30 10-10-2023
Мой знакомый живёт и работает в Кемерово. Он говорит, что в Барнауле очень много дорогих автомобилей, больше, чем в Кемерово. Объясняет это так: значит не зарабатывают деньги, а воруют из бюджета.
15:08:43 10-10-2023
Гость (14:50:30 10-10-2023) Мой знакомый живёт и работает в Кемерово. Он говорит, что в ... может, но не все. у многих "бизнесменов" смотришь и "Новое авто из салона...и молчит партизан, типа молодец такой, заработал, учись, лузер.....а потом узнаешь, да он местный, пришло время бабушкам и дедушкам......грустно, но правда, продается все сразу!!!!!! и бегут в салоны! бизнесмены, бл.
23:43:37 10-10-2023
Видел в Барнауле Rolls Royce Cullinan на номерах серии "ООО". Красиво жить не запретишь...
09:47:39 11-10-2023
Кругом миллионеры, куры деньги не клюют.
10:18:41 11-10-2023
Гость 1 (09:47:39 11-10-2023) Кругом миллионеры, куры деньги не клюют. ... Ворьё кругом ,вот что.
11:40:31 11-10-2023
Разворовывают не только бюджеты, но и на раздирбанивании заводов многие "поднялись"... могу пофамильно, но боюсь, грохнут...