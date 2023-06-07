НОВОСТИТранспорт

Эксперт предрёк падение цен на китайские автомобили в России

На это могут повлиять несколько факторов

07 июня 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Машины из КНР могут подешеветь в России уже через год, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.

По его словам, китайских моделей на рынке РФ сейчас в избытке, но россияне не торопятся их покупать. Специалист надеется, что конкуренция между производителями сыграет свою роль и будет корректировка цен.

Также на удешевление транспорта из Поднебесной может сыграть снижение издержек. Если какие-то из расходов понизятся, то уже через полгода-год цены на авто могут упасть максимум на 5-10%, считает эксперт.

Комментарии 6

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гость

12:42:52 07-06-2023

но при этом доллар подорожает на 15-20%

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Гость

12:56:51 07-06-2023

Какая хорошая новость

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Гость

13:20:53 07-06-2023

Лучше бы продукты и ЖКХ подешевели.

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Гость

13:26:54 07-06-2023

Если доллар подорожает, а китайское авто подешевеет, значит их не за доллар там покупать будут. Может рубли будут брать

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Гость

16:30:44 07-06-2023

Гость (13:26:54 07-06-2023) Если доллар подорожает, а китайское авто подешевеет, значит ... жигуары разве не за рубли берут? А чёт не дешевеют.

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Гость

16:54:47 07-06-2023

Цены взлетели очень сильно, причем на китайцев, которые раньше вообще мало кому были нужны ввиду своей убогости, а доходы у людей не выросли практически ни у кого за редким исключением. На что покупать то люди будут ? Кто мог и хотел - уже практически насытились, взяли. Вангую что рынок зависнет, продажи встанут.

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