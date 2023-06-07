Эксперт предрёк падение цен на китайские автомобили в России
На это могут повлиять несколько факторов
07 июня 2023, 12:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Машины из КНР могут подешеветь в России уже через год, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.
По его словам, китайских моделей на рынке РФ сейчас в избытке, но россияне не торопятся их покупать. Специалист надеется, что конкуренция между производителями сыграет свою роль и будет корректировка цен.
Также на удешевление транспорта из Поднебесной может сыграть снижение издержек. Если какие-то из расходов понизятся, то уже через полгода-год цены на авто могут упасть максимум на 5-10%, считает эксперт.
12:42:52 07-06-2023
но при этом доллар подорожает на 15-20%
12:56:51 07-06-2023
Какая хорошая новость
13:20:53 07-06-2023
Лучше бы продукты и ЖКХ подешевели.
13:26:54 07-06-2023
Если доллар подорожает, а китайское авто подешевеет, значит их не за доллар там покупать будут. Может рубли будут брать
16:30:44 07-06-2023
Гость (13:26:54 07-06-2023) Если доллар подорожает, а китайское авто подешевеет, значит ... жигуары разве не за рубли берут? А чёт не дешевеют.
16:54:47 07-06-2023
Цены взлетели очень сильно, причем на китайцев, которые раньше вообще мало кому были нужны ввиду своей убогости, а доходы у людей не выросли практически ни у кого за редким исключением. На что покупать то люди будут ? Кто мог и хотел - уже практически насытились, взяли. Вангую что рынок зависнет, продажи встанут.