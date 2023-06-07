Эксперт предрёк падение цен на китайские автомобили в России

На это могут повлиять несколько факторов

07 июня 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Машины из КНР могут подешеветь в России уже через год, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.

По его словам, китайских моделей на рынке РФ сейчас в избытке, но россияне не торопятся их покупать. Специалист надеется, что конкуренция между производителями сыграет свою роль и будет корректировка цен.

Также на удешевление транспорта из Поднебесной может сыграть снижение издержек. Если какие-то из расходов понизятся, то уже через полгода-год цены на авто могут упасть максимум на 5-10%, считает эксперт.