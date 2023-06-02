Автомобили "Волга" могут заново начать производить в России

Глава Минпромторга предположил, что это произойдёт к следующему лету

02 июня 2023, 07:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о том, что в России могут возобновить производство автомобилей "Волга" на мощностях Горьковского автомобильного завода (ГАЗ). Его слова передаёт РИА Новости.

По словам Мантурова, возродить "Волгу" планируют так же, как и бренд "Москвич", – привлекая технологического партнёра. Пока он не определён.

Министр пояснил, что на освоение новой модели производству нужно около восьми-девяти месяцев. Он предположил, что наладить работы могут к лету 2024 года.