Автомобили "Волга" могут заново начать производить в России
Глава Минпромторга предположил, что это произойдёт к следующему лету
02 июня 2023, 07:43, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о том, что в России могут возобновить производство автомобилей "Волга" на мощностях Горьковского автомобильного завода (ГАЗ). Его слова передаёт РИА Новости.
По словам Мантурова, возродить "Волгу" планируют так же, как и бренд "Москвич", – привлекая технологического партнёра. Пока он не определён.
Министр пояснил, что на освоение новой модели производству нужно около восьми-девяти месяцев. Он предположил, что наладить работы могут к лету 2024 года.
07:59:33 02-06-2023
Волга Волга я надолго
08:17:36 02-06-2023
Новость из серии " могут не могут ".
08:38:09 02-06-2023
Ага, снова шкворня шприцевать... Дамочкам-машинисткам понравится.
09:27:05 02-06-2023
Кабы тама кому взятку недали
09:30:42 02-06-2023
На этот раз раз китайца назовут гордостью России -Волга. --------позор.
10:24:21 02-06-2023
И будет это на самом деле не Волга а Хуанхэ
11:24:37 02-06-2023
Волга с азиатским прищюром
11:43:26 02-06-2023
Однозначно такое начинание кончится тем, что завезут все комплектующие из Китая и доложат об очередной победе в возрождении автопроизводства. При этом совсем не понятно почему все это не делать у нас.
11:54:12 02-06-2023
ГАЗ начинался когда-то как сборочный завод Форда... потом начали строить свои автомобили. Потом какой-то утырок купил старую американскую линию по производству Volga Siber, выдуманную на базе старых Крайслеров, а потом завод взялся за производство ГАЗелей (особое спасибо злым карликам, проектировавшим пассажирский салон исключительно под рост среднего вьетнамца)... думаю, китайцы (будущие партнёры) уже ничего не виспортят- портить нечего!
12:43:56 02-06-2023
6-цилиндровые двигатели сами нижегородцы научатся делать?
13:20:39 02-06-2023
Своего как не было,так и нет и не будет!!! Чтобы делали,если Китай во всём отказал бы,крах всему пришел бы.
22:46:06 02-06-2023
Какие на хрен партнеры. Гнать их в зашей. САМИ!! Только необходимые станки для производства станков.
01:55:33 05-06-2023
Как и с " москвичом"- машина китайская шильдик от Волги. Нет. Такой хоккей нам не нужен.