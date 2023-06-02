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Автомобили "Волга" могут заново начать производить в России

Глава Минпромторга предположил, что это произойдёт к следующему лету

02 июня 2023, 07:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о том, что в России могут возобновить производство автомобилей "Волга" на мощностях Горьковского автомобильного завода (ГАЗ). Его слова передаёт РИА Новости.

По словам Мантурова, возродить "Волгу" планируют так же, как и бренд "Москвич", – привлекая технологического партнёра. Пока он не определён.

Министр пояснил, что на освоение новой модели производству нужно около восьми-девяти месяцев. Он предположил, что наладить работы могут к лету 2024 года.

Экономика

Комментарии 13

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Тим

07:59:33 02-06-2023

Волга Волга я надолго

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Гость

08:17:36 02-06-2023

Новость из серии " могут не могут ".

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Гость

08:38:09 02-06-2023

Ага, снова шкворня шприцевать... Дамочкам-машинисткам понравится.

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Майор

09:27:05 02-06-2023

Кабы тама кому взятку недали

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Василий.

09:30:42 02-06-2023

На этот раз раз китайца назовут гордостью России -Волга. --------позор.

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Алмаз

10:24:21 02-06-2023

И будет это на самом деле не Волга а Хуанхэ

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Владимир

11:24:37 02-06-2023

Волга с азиатским прищюром

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Михаил

11:43:26 02-06-2023

Однозначно такое начинание кончится тем, что завезут все комплектующие из Китая и доложат об очередной победе в возрождении автопроизводства. При этом совсем не понятно почему все это не делать у нас.

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Гость

11:54:12 02-06-2023

ГАЗ начинался когда-то как сборочный завод Форда... потом начали строить свои автомобили. Потом какой-то утырок купил старую американскую линию по производству Volga Siber, выдуманную на базе старых Крайслеров, а потом завод взялся за производство ГАЗелей (особое спасибо злым карликам, проектировавшим пассажирский салон исключительно под рост среднего вьетнамца)... думаю, китайцы (будущие партнёры) уже ничего не виспортят- портить нечего!

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ОПп

12:43:56 02-06-2023

6-цилиндровые двигатели сами нижегородцы научатся делать?

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Патриот

13:20:39 02-06-2023

Своего как не было,так и нет и не будет!!! Чтобы делали,если Китай во всём отказал бы,крах всему пришел бы.

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Гость

22:46:06 02-06-2023

Какие на хрен партнеры. Гнать их в зашей. САМИ!! Только необходимые станки для производства станков.

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Евгений

01:55:33 05-06-2023

Как и с " москвичом"- машина китайская шильдик от Волги. Нет. Такой хоккей нам не нужен.

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