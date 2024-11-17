Автоэксперт призвал тщательно готовить китайские машины к зиме

Иначе автовладельцу грозят серьезные проблемы

17 ноября 2024, 16:25, ИА Амител

Колесо машины / Фото: pxhere.com/ru/photo/996248

Специалист по автомобилям Вячеслав Субботин советует владельцам машин из Китая быть внимательными при подготовке своих транспортных средств к зимнему сезону. Об этом сообщает издание news.ru.

По словам эксперта, автомобили из Китая не всегда приспособлены к суровым условиям российской зимы, что может привести к частым поломкам и проблемам. Поэтому перед наступлением холодов необходимо тщательно проверить уровень всех технических жидкостей, заменить масло на зимнее и установить более надежные масляные фильтры от известных производителей.

Также важно проверить топливную систему, так как у китайских автомобилей может быть низкое качество материалов. При сильных морозах материалы топливопроводов могут треснуть, что может привести к возгоранию машины при попадании топлива на них.