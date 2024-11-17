Автоэксперт призвал тщательно готовить китайские машины к зиме
Иначе автовладельцу грозят серьезные проблемы
17 ноября 2024, 16:25, ИА Амител
Специалист по автомобилям Вячеслав Субботин советует владельцам машин из Китая быть внимательными при подготовке своих транспортных средств к зимнему сезону. Об этом сообщает издание news.ru.
По словам эксперта, автомобили из Китая не всегда приспособлены к суровым условиям российской зимы, что может привести к частым поломкам и проблемам. Поэтому перед наступлением холодов необходимо тщательно проверить уровень всех технических жидкостей, заменить масло на зимнее и установить более надежные масляные фильтры от известных производителей.
Также важно проверить топливную систему, так как у китайских автомобилей может быть низкое качество материалов. При сильных морозах материалы топливопроводов могут треснуть, что может привести к возгоранию машины при попадании топлива на них.
17:12:32 17-11-2024
Так это же мастера смотрят, а не владелец. Капец, машины для лета)
08:47:23 18-11-2024
Гость (17:12:32 17-11-2024) Так это же мастера смотрят, а не владелец. Капец, машины для... еслит ы девочка, то твоего коня смотрят мастера и разводят тебя на бабки, а если ты мужик, я имею ввиду нормальный мужик, то хотя бы ТО ты сам сделаешь, чтобы быть уверенным в качестве и безопасности, ведь авто это механизм, от надежности которго зависит твоя жизнь, доверять этот механизм совершенно незнакомым людям не отвечающим ни за что? ...... для нормального мужика это не резон.
Я своего коня никому не доверю, чтоб там какойто рук**оп копался, и неизвестно что делал? Если уж и будет такое из за невозможности самому сделать в результате отсутствия места или инструмента, то под тщательным моим контролем
17:22:29 17-11-2024
Получается в Китайский авто лучше не Китайские фильтры ставить, парадокс
07:17:40 18-11-2024
Гость (17:22:29 17-11-2024) Получается в Китайский авто лучше не Китайские фильтры стави... секрет открою, у нас сейчас все расходники китайские.
17:35:26 17-11-2024
Что бы не было серьезных проблем с китайскими авто-покупайте авто от отечественного производителя. Лада например. И проблемы будут несерьезные! Предпочитаю такси и общественный транспорт. Содержать собственную таратайку безумно дорого
07:18:37 18-11-2024
Бдыщ.. (17:35:26 17-11-2024) Что бы не было серьезных проблем с китайскими авто-покупайте... с чего ты взял , что с ладой проблемы не серьезные?
10:24:35 18-11-2024
Бдыщ.. (17:35:26 17-11-2024) Что бы не было серьезных проблем с китайскими авто-покупайте... Две недели пришлось поездить на ОТ..Что ж... 1) Войти в транспорт утром очень сложно,так же,как и вечером. Но вечером ладно,могу не спешить, на работу же к 8 уехать ну очень проблемно...2)В транспорте сразу же подцепила какой-то вирус и неделю уже полубольная, как и все вокруг в транспорте..3)Денег на ОТ ушло больше,нежеои на бензин, ну честно,потому что ребенок тоже в школу ездил на ОТ...
18:33:49 17-11-2024
"зимнее масло"... Ржака... Лить в новую тачку 5w40...
18:51:45 17-11-2024
"Также важно проверить топливную систему, так как у китайских автомобилей может быть низкое качество материалов. При сильных морозах материалы топливопроводов могут треснуть"------- А как часто надо проверять топливопровод? На прошлой неделе было -10, а на этой -3 обещают. Уже пора проверять? Или надо дождаться -20 -30 градусов? И в какой сервис ехать с такой "проблемой"? Говорить сервисменам "посмотрите топливные трубки"? Спец по авто, такой спец...
20:50:39 17-11-2024
Очередной бред балаболов.
23:05:14 17-11-2024
И "Москвич"?
09:54:26 18-11-2024
Гость из будущего (23:05:14 17-11-2024) И "Москвич"? ... Москвич сейчас тоже копия JAC
09:24:18 18-11-2024
учитывая количество китайщины на дорогах...значит ли, что когда крещенские морозы бахнут, наконец то пробки исчезнут, и нормальные японцы смогут нормально ездить без пробок из китаёз?)))
10:20:33 18-11-2024
Гость (09:24:18 18-11-2024) учитывая количество китайщины на дорогах...значит ли, что ко... Успокойтесь, пациент. Конечно же вы на своей криворукой таратайке с японской помойки выглядите намного круче лохов из современных китайских машин за 3-4 ляма. А если серьезно, вспомните, как еще совсем недавно владельцы авто с рулями из бардачка обс...рали авто из Кореи. Ну и где теперь все эти сируны?