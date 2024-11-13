В Госдуме предостерегли россиян от захвата парковочных мест

За это автовладельца могут оштрафовать

13 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

Парковка / Фото: pxhere.com/ru/photo/958441

Самовольный захват парковочного места во дворе наказывается штрафом, предупредил россиян председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с News.ru.

Он пояснил, что в этой ситуации лицо использует земельный участок без правовых оснований и против воли собственника. В соответствии со статьей 7.1 КоАП РФ за это предусмотрен штраф: для физлиц – не менее пяти тысяч рублей, для должностных лиц – не менее 20 тысяч рублей, для юрлиц – не менее 100 тысяч рублей.

Депутат советует зафиксировать номер автомобиля нарушителя, сделать снимки машины и ограждения, составить заявление в местное управление земельного контроля, приложить кадры и адреса автовладельца. Госземинспектор оштрафует нарушителя. Гаврилов добавил, что жалобы можно составлять повторно.

Если нарушитель угрожает или наносит вред машине, следует обратиться в полицию, записав угрозы и написав заявление. Желательно установить в машину регистратор для записи происходящего вокруг.