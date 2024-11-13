В Госдуме предостерегли россиян от захвата парковочных мест
За это автовладельца могут оштрафовать
13 ноября 2024, 16:00, ИА Амител
Самовольный захват парковочного места во дворе наказывается штрафом, предупредил россиян председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с News.ru.
Он пояснил, что в этой ситуации лицо использует земельный участок без правовых оснований и против воли собственника. В соответствии со статьей 7.1 КоАП РФ за это предусмотрен штраф: для физлиц – не менее пяти тысяч рублей, для должностных лиц – не менее 20 тысяч рублей, для юрлиц – не менее 100 тысяч рублей.
Депутат советует зафиксировать номер автомобиля нарушителя, сделать снимки машины и ограждения, составить заявление в местное управление земельного контроля, приложить кадры и адреса автовладельца. Госземинспектор оштрафует нарушителя. Гаврилов добавил, что жалобы можно составлять повторно.
Если нарушитель угрожает или наносит вред машине, следует обратиться в полицию, записав угрозы и написав заявление. Желательно установить в машину регистратор для записи происходящего вокруг.
16:38:01 13-11-2024
В воздух взлетела красная ракета. Сейчас начнется, война за место на парковке.
16:56:44 13-11-2024
А не пошли бы вы....
18:47:04 13-11-2024
А я как бы за! Всегда хотелось прикупить коробочку саморезов и щедро посыпать в место такого владельца парковочного места. Если серьёзно то зачем эти конфликты и драки? Есть участковый! Почему бы ему не пройтись по вверенной ему територии. Сотставить соответствующие акты. Зафиксировать на фото и видео. Приложить покозания свидетелей и не отправить это все добро госземинспектору.
19:51:20 13-11-2024
Гость (18:47:04 13-11-2024) А я как бы за! Всегда хотелось прикупить коробочку саморезов... Прикупите. Рассыпьте. Побеседуйте с участковым. Потом с врачом в дурке. Отдохнёте - и никакие автомобиля вас беспокоить не будут.
20:39:04 13-11-2024
Неоднозначная ситуация. Кто-то старается как-то обустроить парковочное место- засыпает гравием, чистит от снега, а кто-то заезжает ничего делая. Это несправедливо. С другой стороны парковочных мест не хватает хронически, а администрация города не занимается обустройством достаточного количества парковок и согласовывает строительство новых домов - с минимальным количеством парковочных мест. Выход: внутриквартальные многоуровневые гаражи-стоянки . легче пройти 5-10 минут чем вечером искать место. Плюс освободить дворы для проезда скорых и пожарных машин.
21:56:24 13-11-2024
Гость (20:39:04 13-11-2024) легче пройти 5-10 минут чем вечером искать место. Кому легче? Вислобрюхим и толстозадым? Да им дай волю, они в подъезд заезжать будут, чтоб копытца не устали.
21:04:07 15-11-2024
Гость (21:56:24 13-11-2024) Кому легче? Вислобрюхим и толстозадым? Да им дай волю, они в... Думайте вперед - будут люди жить лучше ( а я надеюсь , что будут)- в каждой семье по машине или по две и что тогда? Тогда парковаться в подъезде? или кто наглее? Я видел как в Москве в третий ряд паркуются , оставляя только одну полосу для проезда. А это к нам рано или поздно придет.
21:47:20 13-11-2024
Есть не понятное слово Парковка соответственно и парковочное место- что это такое может кто то пояснить. Есть правильное название русское и понятное Разрешенное место стоянки ( знак с написанной буквой Р) В правилах написано где и каким способом можно поставить механическое транспортное средство на стоянку. Если огаражевают участок земли то это самоуправство.
12:48:06 14-11-2024
сделать снимки машины и ограждения --- а без нас Госземинспекция таких мест не знает