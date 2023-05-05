Автоэксперт рассказал о самом надёжном способе защититься от автоподставы

Если у владельца машины есть страховка, то решить проблему поможет одна фраза

05 мая 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Автоэксперт Антон Шапарин рассказал о том, как защититься от мошенников и подставщиков на дорогах. Его слова передаёт радио Sputnik.

Он отметил, что злоумышленники используют разные схемы обмана, но одна из самых распространённых – провоцирование ДТП. Чаще всего для этого используют некогда дорогие, но уже устаревшие авто.

Самый простой способ защититься от подобного для водителей, у которых есть страховка, – вызов сотрудников ГИБДД. Мошенников такое предложение обычно отпугивает.