В Бийске открыли понтонный мост для движения
Из-за перекрытия город стоял в пробках
03 мая 2023, 07:55, ИА Амител
Понтонный мост через Бию в Бийске открыли для движения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Виктор Щигрев.
"Уважаемые бийчане, понтонный мост открыт для движения!" – написал градоначальник.
Как отмечает "Деловой Бийск", 1 мая переправу закрыли из-за подъёма уровня воды: буи унесло течением и тросы, которые удерживали конструкцию, оказались на дне.
Из-за этого на следующий день город погряз в пробках.
Понтонный мост должен стать основной магистралью разгрузки движения на время ремонта коммунального моста, где в конце апреля ввели реверсивное движение.
За реконструкцией следит губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Накануне он также сообщил, что с 2 мая на мосту движение трамваев закроют, назвав это необходимой мерой.
10:12:23 03-05-2023
Погряз.... Это сильно конечно сказано.... Прям жгут глаголом...
10:44:00 03-05-2023
Спасибо !!! Радетели, власть, депутаты и прочие слуги, что подняли плату за проезд по сему мосту!!!, главное вовремя, всё для вас - народишко .....