В Бийске открыли понтонный мост для движения

Из-за перекрытия город стоял в пробках

03 мая 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Понтонный мост через Бию в Бийске открыли для движения. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Виктор Щигрев.

"Уважаемые бийчане, понтонный мост открыт для движения!" – написал градоначальник.

Как отмечает "Деловой Бийск", 1 мая переправу закрыли из-за подъёма уровня воды: буи унесло течением и тросы, которые удерживали конструкцию, оказались на дне.

Из-за этого на следующий день город погряз в пробках.

Понтонный мост должен стать основной магистралью разгрузки движения на время ремонта коммунального моста, где в конце апреля ввели реверсивное движение.

За реконструкцией следит губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Накануне он также сообщил, что с 2 мая на мосту движение трамваев закроют, назвав это необходимой мерой.