Трагедии делать не из чего. Барнаульский перевозчик о забастовке автобусов № 20
Утром 6 мая автобусы маршрута № 20 были забитыми, барнаульцы долго не могли их дождаться
06 мая 2024, 13:52, Антон Дегтярев
Утром 6 мая 2024 года барнаульцы массово жаловались на маршрут № 20. В соцсетях горожане писали, что не могли дождаться автобусов, а те машины, которые все-таки приходили, были настолько забиты, что в одном из них даже сломали поручень. Одна из кондукторов объяснила ситуацию "забастовкой". О том, что произошло, amic.ru рассказали в руководстве компаний "Вега-Транс" и "Март-авто", которые отвечают за этот маршрут.
Что случилось?
Жалобы барнаульцев на работу автобусного маршрута № 20 утром 6 мая буквально заполонили социальные сети. Например, в сообществе "Барнаул 22" писали:
"Сегодня утром невозможно было зайти в маршрут № 20, люди просто давили друг друга. На остановках пассажиры просто не могли влезть в автобус, многие оставались дальше ждать на остановке. Духота неимоверная просто. Кондуктор сообщила, что большая часть автобусов бастует в связи с понижением зарплаты, поэтому не вышли на маршрут", – написала участница сообщества Ольга.
В паблике "Инцидент Барнаул" рассказали, что в одной "двадцатке" из-за давки даже сломался поручень.
В чем проблема?
Маршрут № 20 в Барнауле обслуживают две компании – ООО "Вега-транс" и ООО "Март-авто". В первой фирме пояснили, что они свои автобусы на линию выпустили, а проблемы возникли у ООО "Март-авто".
"Мы вышли на линию. Я вижу, что в соцсетях распространяют наши билеты, но логики здесь нет. Если наши билеты на линии, значит, мы ездим, а вот второго предприятия нет. Мы сегодня выпустили на линию 10 автобусов. А что творится у второго перевозчика, мы не в курсе, так как друг к другу вообще никак не относимся. Все, что мы запланировали, все выпустили. У нас все хорошо", – заверили в "Вега-Трансе".
Один из руководителей компании "Март-авто" пояснил, что у них с утра действительно возникли трудности с выпуском на линию машин. Руководство фирмы решило "маленько подкорректировать проценты по зарплате водителям", то есть снизить процент, который получают работники с выручки. Надбавки урезали на 1-2%, чтобы у "Март-авто" была возможность купить новые автобусы, пояснили в компании.
Снижение зарплаты возмутило водителей, и они в полном составе не вышли на линию. То есть по маршруту не поехал ни один из 12 автобусов, которые планировалось пустить по графику. Поэтому самые главные утренние (первый стартует в 06:00) рейсы были сорваны.
"Мы решили маленько подкорректировать проценты в связи с тем, что нас обязывают купить новые автобусы. Остальные компании машины уже купили, а мы нет. Мы изначально большой процент подняли водителям и кондукторам и решили его чуть снизить. Это их не устроило, и они устроили нам забастовку, революцию в полном смысле слова. Сказали, что у них кредиты, пойти на меньшее никто не согласился. Потом вопрос порешали, одного за другим людей уговорили поехать. В 7 утра начали автобусы выходить, десять автобусов вышли на линию. Остальные сказали, что выйдут завтра. Поэтому трагедии делать не из чего", – пояснили ситуацию в компании.
При этом в "Март-Авто" отметили, что от "Вега-Транса" утром на линии было не десять, а всего пять автобусов, так как "несколько машин у них сломалось, а еще два водителя не прошли медосмотр и не смогли выехать". По словам представителя "Март-Авто", если бы "Вега-Транс" выпустил на линию все 14 имеющихся у них автобусов, то коллапса в городе бы не случилось.
"У них пять автобусов сегодня вышло, а должно быть 14. Если бы они вышли, то мы бы так сильно не пострадали. А тут у них всего пять, а наших не было совсем. Поэтому и разрывались автобусы. Я представляю, что там в соцсетях пишут. Потому что даже когда у нас выходит 12 автобусов и у них 12, то выламывают двери, машин не хватает", – рассказали в "Март-Авто".
Так зарплаты водителям понижать не будут?
Решение о понижении зарплат пока отменили. На раздумье в "Март-Авто" взяли месяц, в течение которого они будут разговаривать с сотрудниками. К июню руководство решит, что делать с зарплатами водителей. Пока же все остается как раньше, пояснил представитель компании.
А что говорят власти?
В телеграм-канале МЦУ Барнаула написали, что недовыпуск автобусов произошел "из-за возникших разногласий между работниками и администрацией ООО "Март-Авто". В итоге профильный комитет мэрии вместе с представителями транспортной компании урегулировали спорные вопросы. Сейчас ситуация находится на контроле у комитета.
14:26:29 06-05-2024
Предприятия разные?
14:26:45 06-05-2024
Хаха, "маленько подкорректировать". Если например у водителя доплата 5% от выручки автобуса, а её снизили на 2% - то это очень ощутимо.
14:50:10 06-05-2024
Гость (14:26:45 06-05-2024) Хаха, "маленько подкорректировать". Если например у водителя... Будь в теме-зарплата составляет 24% от нала (7,20 в ценах 30 руб.) В ценах 35 рублей 22% от нала- 7,70. Так что зарплата выросла,но они мечтали о 24%,т.е. о 8,40.
15:05:42 06-05-2024
Газелист. (14:50:10 06-05-2024) Будь в теме-зарплата составляет 24% от нала (7,20 в ценах 3... Ну штош, раз эти водители не хотят работать за такую зарплату, значит можно их уволить, и набрать других! Или нет?
14:39:50 06-05-2024
Решение о понижении зарплат пока отменили. //Что-то тут не клеится, перевозчики одним из аргументов для поднятия стоимости проезда всегда приводят повышение зп водителям и кондукторам, повышение стоимости проезда сделали, а они наоборот понизили зп. Скорее всего неграмотно в статье текст изложен
14:51:51 06-05-2024
"Поэтому трагедии делать не с чего" - а то, что люди стояли на остановках и ОПОЗДАЛИ на работы, десятки а то и СОТНИ ЛЮДЕЙ,....это не трагедия? Может ХВАТИТ относиться к пассажирам как к скоту? Самые за*раные автобусы, ушатанные, ездят на честном слове, регулярно недоезжают до цели, развалили весь парк, почему у других маршрутах есть и новые автобусы и чистота в салонах, а на 20м маршруте бардак, то не останавливаются, детей увозят, трагедии у них нет, оборзели. Давно уже трагедия с этим маршрутом!
14:52:35 06-05-2024
решили маленько подкорректировать проценты в связи с тем, что нас обязывают купить новые автобусы.(с)
Так вот кто виноват в том,что новые автобусы не покупаются! Водители с кондукторами!!! Алчные какие!!!
14:58:59 06-05-2024
У руководителей ТК проблем нет, с их слов. Администрация города лояльная ТК. Проблемы только у водителей которым зарплату решили урезать и у пассажиров, которых подвели.
15:09:50 06-05-2024
Пока доходы транспортных компаний, обслуживающих городские маршруты в г. Барнаул не выведут из тени, ситуация с нытьем перевозчиков и различные нарушения как-то недостаток автобусов на маршрутах устранить не удастся. Причем ничего фантастичного делать нет необходимости. В Питере давно запретили в общественном транспорте производить оплату наличными, почему нам нельзя воспользоваться их опытом? Или вывод из тени доходов транспортных компаний нанесет вред "важным" людям в Барнауле?
15:26:21 06-05-2024
Гость (15:09:50 06-05-2024) Пока доходы транспортных компаний, обслуживающих городские м...
сюда же: основная зарплата водителя/кондуктора не должна зависеть от количества билетов. это не сфера продаж. должна быть справедливая почасовка. тогда прекратятся бесконечные гонки, подрезания на остановках и выход с маршрута в 19.00
но для этого наверное надо уметь планировать и вовремя тормозить хотелки директора
16:18:16 06-05-2024
На Спартаке стабильно стоят от 3 до 6 автобусов 20 маршрута. При случае фото сделаю. А сколько тогда на линии, если они на Спартаке говеют
17:55:12 06-05-2024
О как! Проезд с первого мая повысили, а выплаты своим сотрудникам — понизили. Это же надо же было так додуматься!
18:49:48 06-05-2024
У нас вообще прокуратура. Народный фронт есть? Что за ЭКСПИРЕМЕНТЫ с людьми и народом.
06:30:29 07-05-2024
Это уже вообще "трагедии делать нечего". А те люди которые ехали в диагностический, больницы, на работу, в садики, школы и опоздали. Только за это лишить владения маршрутом. Люди давайте больше писать в адрес администрации. Все идет от них.