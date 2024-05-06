Утром 6 мая автобусы маршрута № 20 были забитыми, барнаульцы долго не могли их дождаться

06 мая 2024, 13:52, Антон Дегтярев

Автобус № 20 в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 6 мая 2024 года барнаульцы массово жаловались на маршрут № 20. В соцсетях горожане писали, что не могли дождаться автобусов, а те машины, которые все-таки приходили, были настолько забиты, что в одном из них даже сломали поручень. Одна из кондукторов объяснила ситуацию "забастовкой". О том, что произошло, amic.ru рассказали в руководстве компаний "Вега-Транс" и "Март-авто", которые отвечают за этот маршрут.

Что случилось?

Жалобы барнаульцев на работу автобусного маршрута № 20 утром 6 мая буквально заполонили социальные сети. Например, в сообществе "Барнаул 22" писали:

"Сегодня утром невозможно было зайти в маршрут № 20, люди просто давили друг друга. На остановках пассажиры просто не могли влезть в автобус, многие оставались дальше ждать на остановке. Духота неимоверная просто. Кондуктор сообщила, что большая часть автобусов бастует в связи с понижением зарплаты, поэтому не вышли на маршрут", – написала участница сообщества Ольга.

В паблике "Инцидент Барнаул" рассказали, что в одной "двадцатке" из-за давки даже сломался поручень.

Автобус №20/ Фото: amic.ru

В чем проблема?

Маршрут № 20 в Барнауле обслуживают две компании – ООО "Вега-транс" и ООО "Март-авто". В первой фирме пояснили, что они свои автобусы на линию выпустили, а проблемы возникли у ООО "Март-авто".

"Мы вышли на линию. Я вижу, что в соцсетях распространяют наши билеты, но логики здесь нет. Если наши билеты на линии, значит, мы ездим, а вот второго предприятия нет. Мы сегодня выпустили на линию 10 автобусов. А что творится у второго перевозчика, мы не в курсе, так как друг к другу вообще никак не относимся. Все, что мы запланировали, все выпустили. У нас все хорошо", – заверили в "Вега-Трансе".

Один из руководителей компании "Март-авто" пояснил, что у них с утра действительно возникли трудности с выпуском на линию машин. Руководство фирмы решило "маленько подкорректировать проценты по зарплате водителям", то есть снизить процент, который получают работники с выручки. Надбавки урезали на 1-2%, чтобы у "Март-авто" была возможность купить новые автобусы, пояснили в компании.

Автобус №20/ Фото: amic.ru

Снижение зарплаты возмутило водителей, и они в полном составе не вышли на линию. То есть по маршруту не поехал ни один из 12 автобусов, которые планировалось пустить по графику. Поэтому самые главные утренние (первый стартует в 06:00) рейсы были сорваны.

"Мы решили маленько подкорректировать проценты в связи с тем, что нас обязывают купить новые автобусы. Остальные компании машины уже купили, а мы нет. Мы изначально большой процент подняли водителям и кондукторам и решили его чуть снизить. Это их не устроило, и они устроили нам забастовку, революцию в полном смысле слова. Сказали, что у них кредиты, пойти на меньшее никто не согласился. Потом вопрос порешали, одного за другим людей уговорили поехать. В 7 утра начали автобусы выходить, десять автобусов вышли на линию. Остальные сказали, что выйдут завтра. Поэтому трагедии делать не из чего", – пояснили ситуацию в компании.

При этом в "Март-Авто" отметили, что от "Вега-Транса" утром на линии было не десять, а всего пять автобусов, так как "несколько машин у них сломалось, а еще два водителя не прошли медосмотр и не смогли выехать". По словам представителя "Март-Авто", если бы "Вега-Транс" выпустил на линию все 14 имеющихся у них автобусов, то коллапса в городе бы не случилось.

"У них пять автобусов сегодня вышло, а должно быть 14. Если бы они вышли, то мы бы так сильно не пострадали. А тут у них всего пять, а наших не было совсем. Поэтому и разрывались автобусы. Я представляю, что там в соцсетях пишут. Потому что даже когда у нас выходит 12 автобусов и у них 12, то выламывают двери, машин не хватает", – рассказали в "Март-Авто".

Автобус №20/ Фото: Amic.ru

Так зарплаты водителям понижать не будут?

Решение о понижении зарплат пока отменили. На раздумье в "Март-Авто" взяли месяц, в течение которого они будут разговаривать с сотрудниками. К июню руководство решит, что делать с зарплатами водителей. Пока же все остается как раньше, пояснил представитель компании.

А что говорят власти?

В телеграм-канале МЦУ Барнаула написали, что недовыпуск автобусов произошел "из-за возникших разногласий между работниками и администрацией ООО "Март-Авто". В итоге профильный комитет мэрии вместе с представителями транспортной компании урегулировали спорные вопросы. Сейчас ситуация находится на контроле у комитета.