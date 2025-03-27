Автоинструктор оценил безопасность "дороги смерти" в Новосибирске

На улице нет даже нормального освещения, не говоря уже о пешеходных переходах и тротуаре

27 марта 2025, 10:15, ИА Амител

"Дорога смерти" / Фото: предоставлено Om1 Новосибирск Сергеем Вороновым

Автоинструктор Сергей Воронов в беседе с Om1 Новосибирск оценил безопасность улицы Технической, где люди часто вынуждены ходить по проезжей части и на которой неоднократно сбивали пешеходов. По словам эксперта, проблема усугубляется еще и недостаточным количеством дорожных знаков. Ранее на улице действовали ограничения скорости до 20 км/ч, но их демонтировали.

"Знак, который ограничивает скорость до 40 км в час, есть всего лишь в одном месте. Поэтому, по сути, водителям организаторы дорожного движения разрешают гонять 60 км в час, а если прибавить 20 км в час, учитывая, как водители часто себе это позволяют, то и до 80 км в час получается безнаказанно", – отметил Сергей Воронов.

Он указал, что при ограничении скорости до 40 км/ч вероятность выживания пешехода значительно выше, а при скорости 60 км/ч шансы практически исчезают.

Также эксперт обратил внимание на отсутствие предупреждающих знаков о неровностях на некоторых участках дороги.

Кроме того, в некоторых местах улицы есть стихийно образовавшиеся пешеходные дорожки. Когда такая дорожка заканчивается, пешеход вынужден выходить на проезжую часть.

"В жилой зоне, согласно законодательству, скорость может быть не более чем 20 км в час, а пешеходы имеют преимущество относительно автомобилей и других транспортных средств велосипедов, СИМ", – подчеркнул автоинструктор.

Жители жалуются, что на улице нет даже нормального освещения, не говоря уже о пешеходных переходах и тротуаре.

"Машины летают, как ненормальные. Вот сегодня я ехала и видела, как бабушка бегом бежит, чтобы успеть до следующей улицы, чтобы свернуть с Технической. Это кошмар. Просто никто этим не хочет заниматься, никаких мер не принимают", – рассказала местная жительница.

Новосибирские власти на вопросы о безопасности улицы Технической в феврале 2024 года ответили изданию, что возможность строительства тротуара будет рассмотрена лишь в последующие годы.