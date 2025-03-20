Новосибирский диггер рассказал о тревожных находках в подземельях города
Евгений Кочкин неоднократно натыкался на человеческие останки
20 марта 2025, 22:00, ИА Амител
В подземельях Новосибирска часто встречаются удивительные и жуткие вещи, рассказал Om1 Новосибирск диггер Евгений Кочкин.
За время путешествий собеседник издания неоднократно натыкался на человеческие останки.
"В Кольцово есть коллектор, и там я неоднократно видел человеческие кости. Это всегда была очень тревожная картина. Обращаться в правоохранительные органы с такими находками я не стал. Просто снимал на видео и публиковал в соцсетях", – рассказал он.
Причем диггер находил не только человеческие кости, но и останки животных.
Но не все его находки были мрачными – иногда в подземельях оказывались и живые животные. Видео с их участием часто "разлетались" по соцсетям, а сами найденные животные получали шанс обрести новый дом.
11:30:55 21-03-2025
Диггеры утаскивают живых людей в подземные шахты и там их используют.