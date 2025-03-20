Новосибирский диггер рассказал о тревожных находках в подземельях города

Евгений Кочкин неоднократно натыкался на человеческие останки

20 марта 2025, 22:00, ИА Амител

Фото: Katherine Kromberg / Unsplash

В подземельях Новосибирска часто встречаются удивительные и жуткие вещи, рассказал Om1 Новосибирск диггер Евгений Кочкин.

За время путешествий собеседник издания неоднократно натыкался на человеческие останки.

"В Кольцово есть коллектор, и там я неоднократно видел человеческие кости. Это всегда была очень тревожная картина. Обращаться в правоохранительные органы с такими находками я не стал. Просто снимал на видео и публиковал в соцсетях", – рассказал он.

Причем диггер находил не только человеческие кости, но и останки животных.

Но не все его находки были мрачными – иногда в подземельях оказывались и живые животные. Видео с их участием часто "разлетались" по соцсетям, а сами найденные животные получали шанс обрести новый дом.