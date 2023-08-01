Автокран снес газовую трубу на проспекте Космонавтов в Барнауле
Проезд перекрыт по двум участкам дорог, на месте работают экстренные службы
01 августа 2023, 18:26, ИА Амител
Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Движение перекрыли из-за аварии на газопроводе возле здания на Космонавтов, 65. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, сейчас проезд закрыт по проспекту Космонавтов и по улице Солнечная Поляна.
По информации мэрии, причиной повреждения газопровода стало ДТП. Очевидцы в соцсетях сообщали, что автокран снес газовую трубу.
На месте работают специалисты ООО "Газпром газораспределение Барнаул", управление ГОЧС по г. Барнаулу, ГИБДД. Автомобилистов призывают выбирать маршрут движения в объезд данного участка.
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