Паровозик из трех машин собрался на дороге в Барнауле
Автомобили полностью заняли одну полосу
01 августа 2023, 11:46, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Казусная авария с участием трех автомобилей произошла в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Машины собрались на дороге по улице Малахова в районе ТЦ "Весна". Легковушку зажало между кроссовером и внедорожником.
Автомобили отделались легкими повреждениями, а их владельцы – испорченным настроением. Никто не пострадал.
На некоторое время одна полоса осталась перекрыта.
14:00:38 01-08-2023
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