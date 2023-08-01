Паровозик из трех машин собрался на дороге в Барнауле

Автомобили полностью заняли одну полосу

01 августа 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Казусная авария с участием трех автомобилей произошла в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Машины собрались на дороге по улице Малахова в районе ТЦ "Весна". Легковушку зажало между кроссовером и внедорожником.

Автомобили отделались легкими повреждениями, а их владельцы – испорченным настроением. Никто не пострадал.

На некоторое время одна полоса осталась перекрыта.