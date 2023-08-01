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Паровозик из трех машин собрался на дороге в Барнауле

Автомобили полностью заняли одну полосу

01 августа 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Казусная авария с участием трех автомобилей произошла в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Машины собрались на дороге по улице Малахова в районе ТЦ "Весна". Легковушку зажало между кроссовером и внедорожником.

Автомобили отделались легкими повреждениями, а их владельцы – испорченным настроением. Никто не пострадал.

На некоторое время одна полоса осталась перекрыта. 

Барнаул ДТП

Комментарии 1

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Гость

14:00:38 01-08-2023

Приармянились?

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