Автомат для кормления белок съел девочку в Новосибирске

На место пришлось вызывать спасателей

11 июня 2024, 16:31, ИА Амител

Застрявший в автомате ребенок / Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске девочка застряла в автомате для кормления белок. Об этом рассказали спасатели МАСС.

Девятилетний ребенок засунул руку в отверстие машины и не смог вытащить самостоятельно. На место пришлось вызывать сотрудников муниципальной аварийно-спасательной службы.

Они помогли ребенку освободиться, а также обратились к установщикам автомата и попросили поставить защитную крышку на опасную часть конструкции.