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Автомат для кормления белок съел девочку в Новосибирске

На место пришлось вызывать спасателей

11 июня 2024, 16:31, ИА Амител

Застрявший в автомате ребенок / Фото: спасатели МАСС
Застрявший в автомате ребенок / Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске девочка застряла в автомате для кормления белок. Об этом рассказали спасатели МАСС.

Девятилетний ребенок засунул руку в отверстие машины и не смог вытащить самостоятельно. На место пришлось вызывать сотрудников муниципальной аварийно-спасательной службы.

Они помогли ребенку освободиться, а также обратились к установщикам автомата и попросили поставить защитную крышку на опасную часть конструкции.

Новосибирская область

Комментарии 4

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Гость

17:37:36 11-06-2024

ну и заголовки. Глупая девочка засунула руку, куда не надо. Так было бы вернее

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Саша

19:12:13 11-06-2024

Гость (17:37:36 11-06-2024) ну и заголовки. Глупая девочка засунула руку, куда не надо. ... мужики тоже суют куда ни надо)

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Гость

07:55:50 12-06-2024

Саша (19:12:13 11-06-2024) мужики тоже суют куда ни надо)...
Ты пробовал? И как? А ему как?

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гость

22:37:42 11-06-2024

Гость (17:37:36 11-06-2024) ну и заголовки. Глупая девочка засунула руку, куда не надо. ...
мужики тоже суют куда ни надо)
И тоже вызывают спасателей????

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