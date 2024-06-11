Автомат для кормления белок съел девочку в Новосибирске
На место пришлось вызывать спасателей
11 июня 2024, 16:31, ИА Амител
Застрявший в автомате ребенок / Фото: спасатели МАСС
В Новосибирске девочка застряла в автомате для кормления белок. Об этом рассказали спасатели МАСС.
Девятилетний ребенок засунул руку в отверстие машины и не смог вытащить самостоятельно. На место пришлось вызывать сотрудников муниципальной аварийно-спасательной службы.
Они помогли ребенку освободиться, а также обратились к установщикам автомата и попросили поставить защитную крышку на опасную часть конструкции.
17:37:36 11-06-2024
ну и заголовки. Глупая девочка засунула руку, куда не надо. Так было бы вернее
19:12:13 11-06-2024
Гость (17:37:36 11-06-2024) ну и заголовки. Глупая девочка засунула руку, куда не надо. ... мужики тоже суют куда ни надо)
07:55:50 12-06-2024
Саша (19:12:13 11-06-2024) мужики тоже суют куда ни надо)...
Ты пробовал? И как? А ему как?
22:37:42 11-06-2024
Гость (17:37:36 11-06-2024) ну и заголовки. Глупая девочка засунула руку, куда не надо. ...
мужики тоже суют куда ни надо)
И тоже вызывают спасателей????