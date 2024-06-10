В Барнауле пропал 15-летний подросток. Обновлено

О его местонахождении ничего неизвестно с 8 июня

10 июня 2024, 07:30, ИА Амител

В Барнауле без вести пропал 15-летний подросток по имени Илья, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Местонахождение парня неизвестно с 8 июня. Его приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза.

Был одет в голубую джинсовую куртку, серые джинсы и кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о пропавшем или готов оказать помощь в поисках, просят сообщить об этом по телефону 8 800 700-54-52 или 112.